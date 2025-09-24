「重症じゃないか」柏の26歳MFが右膝前十字靭帯断裂・内側側副靭帯損傷で今季絶望か。ファンは嘆き「もう誰の怪我も見たくないよ…」
柏レイソルは９月24日、MF渡井理己の負傷を発表。12日に行われたJ１第29節・ヴィッセル神戸で受傷し、右膝前十字靭帯断裂、内側側副靭帯損傷と診断された。なお、加療期間の詳細は公表されていない。
26歳のMFは、2024年の12月に徳島ヴォルティスから完全移籍で加入。移籍１年目の今季はここまでリーグ戦で28試合に出場し、１ゴールをマークしている。
またチームは現在、リーグ戦４位に位置し、優勝争いに絡んでいるだけに、このタイミングでの離脱は柏にとって小さくない痛手だ。
クラブの公式サイトが渡井の負傷を発表すると、SNS上にはファンから以下のような声が上がった。
「待ってるよ！」
「マジか…」
「焦らずじっくりと、しっかりと治してください」
「必ず帰ってきてね」
「復帰までどれくらいかかるんだろう」
「１日も早い回復を願っています」
「重症じゃないか」
「レイソルには欠かせない選手なだけに残念」
「やっぱり怪我だったか」
「もう誰の怪我も見たくないよ…」
現在、柏は手塚康平、熊坂光希なども負傷離脱中。中盤の怪我人が相次ぐなか、この窮地をどう乗り越えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
