「私は全面的に支持する」上田綺世や渡辺剛に悪質行為を繰り返したAZの21歳DFをオランダ人評論家が擁護「嫌な奴にも居場所はあっていい」
上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地９月21日に開催されたエールディビジ第６節でAZと敵地で対戦し、３−３で引き分けた。
このゲームで物議を醸しているのが、AZのDFワウター・ゴースが行なった挑発行為だ。この試合中に上田や渡辺に対して、再三にわたって「つねる」「叩く」といった悪質な行動を繰り返した。
これについてオランダメディア『voetbalzone』は「ゴースはまたも大きな騒動を引き起こした」と報道。またファンからも「イカれてる」「ピッチから追い出せ」といった批判の声が上がっている。
一方で、『Vandaag Inside』によると、元サッカー選手で、現在は司会や解説などを務めるオランダ人評論家のヨハン・デルクセン氏は、「私はゴースを全面的に支持する。彼に対する中傷キャンペーンが少し見られるからだ」とAZの21歳DFを擁護している。
「ゴースは闘志あふれるディフェンダーで、相手の得点を防ぐためならどんなことでもやる。AZにとって非常に重要な選手だが、怪しいところもある。やり過ぎるからね。私の現役時代にはどのチームにも恐れられる彼のような選手がいた。私自身がゴースのようだった。もちろん今の彼よりずっとマシだったが…」
そして最後には、「こういうタイプの選手、つまり嫌な奴にも居場所はあっていいと思う」と見解を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世を引っ張ったり、叩いたり！ AZの21歳DFがまさかの振る舞い、渡辺剛ともやり合う
