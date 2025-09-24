【ファミマ】福岡豚骨ラーメンの名店・ふくちゃんラーメンの味を再現「ふくちゃん豚骨ラーメン どんぶり」発売
ファミリーマートは9月23日、プライベートブランド「ファミマル」より、「ふくちゃんラーメン」監修の「ふくちゃん豚骨ラーメン どんぶり」(320円)を全国のファミリーマートで発売した。
「ふくちゃん豚骨ラーメン どんぶり」(320円)
ふくちゃんラーメンは1975年に福岡市早良区で創業。豚骨の頭を使い、「新しいスープ」と「熟したスープ」の2種類をブレンドすることにより生まれるキレとコクを兼ね備えた臭みのないスープと、先駆けとして広まったニンニククラッシャーで食べるスタイルが特徴の、福岡豚骨ラーメンの名店。ファミリーマートでは2025年1月に、同店監修の福岡豚骨ラーメンのカップ麺を販売し好評を博した。
今回、第2弾として「お店のスープと麺の徹底再現」をテーマに、より本格的な味わいを再現した大口径どんぶりカップで発売する。お店のラーメンの味を目指し、豚骨の香りに、醤油の甘さとキレを加えコクが深く濃厚にみえて飲みやすいスープに仕上げた。麺もお店の麺の太さにあわせたノンフライ麺。お好みで後入れ具材のフライドガーリックとごまを入れて食べると、味の変化も楽しめる。
「ふくちゃん豚骨ラーメン どんぶり」(320円)
「ふくちゃん豚骨ラーメン どんぶり」(320円)
ふくちゃんラーメンは1975年に福岡市早良区で創業。豚骨の頭を使い、「新しいスープ」と「熟したスープ」の2種類をブレンドすることにより生まれるキレとコクを兼ね備えた臭みのないスープと、先駆けとして広まったニンニククラッシャーで食べるスタイルが特徴の、福岡豚骨ラーメンの名店。ファミリーマートでは2025年1月に、同店監修の福岡豚骨ラーメンのカップ麺を販売し好評を博した。
「ふくちゃん豚骨ラーメン どんぶり」(320円)