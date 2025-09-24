ドリーム・トレイン・インターネットは、MVNOサービス「トーンモバイル」の料金プラン「TONE for iPhone」と「TONE for Android」で、eSIMの提供を開始した。最新のiPhone（iPhone 17シリーズ・iPhone Air）などeSIM対応の動作確認済み端末で利用できる。

会員情報ページからSIMカード→eSIMの切り替えが可能。トーンモバイルを新規・追加で申し込んだ場合は、SIMカードの到着後にeSIMへの変更手続きができる。SIMカード到着後、最短で2日を目安としてeSIMへ変更が可能となる。新規・追加申し込み時、および機種変更時のeSIM同時受け付けは現時点では対応していない。

SIMカード→eSIMの変更とeSIM再発行には、手数料としてeSIMプロファイル発行料352円が必要。なお、eSIM→SIMカードへの変更には、SIM交換手数料3300円と、SIMカード手配料433円が発生する。

また、これまでトーンモバイルを利用していなかったユーザーもメインの回線はそのままに、2枚目のSIMとして追加できる。ただし、iPhoneでデュアルSIMを利用する場合、インターネット接続において他社MVNOとの同時利用ができない場合があると案内する。

eSIM対応の動作確認済み端末はトーンモバイル公式サイトより確認できる。