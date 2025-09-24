ËÌÅÍ¾½¡¢Ê¡²¬¤«¤éÅìµþ·ÐÍ³¤ÇÂçºå¤Ø¤ÎÂç°ÜÆ°¤òÊó¹ð¡ÖÃæ¡¹¤Îµ÷Î¥¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤ë¤Ê¡Á¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ê¡²¬¤«¤éÅìµþ¤ò·ÐÍ³¤·¡¢Âçºå¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡ÖÊ¡²¬¡ÁÅìµþ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤«¤é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤«¤Ê¤êÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä²ÐÍË¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ÇÈè¤ì¤â¿á¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÊó¹ð¡£Ê¡²¬¤Ç¤Ï¤â¤ÄÆéÅ¹¡Ö¤ª¤ª¤ä¤Þ¡×¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢Ì£Á¹¤«¾ßÌý¤«¤ÈÊ¬¤«¤ì¤ë¤±¤É¡Ä»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ£Á¹¤¬¹¥¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢Â¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë2ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¥â¥Ä¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÌÍ¤ÏÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ËÀ¨¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢Á°Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾Æ¤Ä»¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¶öÁ³¤Ç¤¹¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤éÍ§¿ÍÉ×ºÊ¤¬ÇîÂ¿¤ËÍè¤Æ¤¿¤Î¤Ç¾Æ¤Ä»²°¤µ¤ó¤Ç¹çÎ®¡£ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÍ¼¿©¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢µþÁ°¤Ë¤ÏµÁÄïÉ×ºÊ¤äÌÅ¤¬¸«Á÷¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤¤¤È¤³Æ±»Î¡¢Ãæ¡¹²ñ¤¨¤Ê¤¤¤±¤É³Ú¤·¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢À¸ÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¡ÖÂçµÞ¤®¤ÇÅìµþ±Ø¤Ë¹Ô¤¤Ê¤ó¤È¿·´´Àþ¤Ë¾è¤êÂçºå¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Öº£Æü¡¢1Æü¤ÇÃæ¡¹¤Îµ÷Î¥¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤ë¤Ê¡Á»ä Ê¡²¬¡ÁÅìµþ Åìµþ¡ÁÂçºå¡×¤ÈÂ¿Ë»¤Ê1Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÍâÆü¤ÎÍ½Äê¤Ë¿¨¤ì¡ÖÌÀÆü¤Ï¡¢´Ø¥Æ¥ì¤Î½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ªÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤¹ º£Æü¤ÎÌë¤ÏÇú¿ç½ÐÍè¤½¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£