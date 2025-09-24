¤ä¤Ã¤Ñ¤êŽ¢°¦»ÒÅ·¹ÄŽ£¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¹Ä¼¼¸¦µæ²È¤¬Ž¢¤´°ì²È¤ÎÄ¹ºêË¬Ìä¤Ç¤½¤¦³Î¿®¤·¤¿Ž£¤È¤¤¤¦¥ï¥±
Àï¸å80Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë¤ª¤«¤ì¤Æ¤Ï¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë4·î7Æü¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤Ç·ãÀï¤ÎÃÏ¤À¤Ã¤¿Î²²«Åç¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¡£¼¡¤Ë6·î4¡¦5Î¾Æü¤Ë¤Ï¡¢·ÉµÜ(¤È¤·¤Î¤ß¤ä)¡Ê°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¡ËÅÂ²¼¤â²Ã¤ï¤é¤ì¡¢¤´°ì²È¤ª¤½¤í¤¤¤Ç¡¢ÃÏ¾åÀï¤ÇÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿²Æì¤ò¡¢Ë¬¤ì¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÎ¾ÊÅ²¼¤Ï6·î19¡¦20Æü¤Ë¡¢¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿¹Åç¤Ë¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç7·î6Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç¡¢ÎòÂåÅ·¹Ä¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆ±¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ë¡¢ÇÔÀï¸å¡¢µì¥½Ï¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÞÎ±¤µ¤ì¡¢²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë¸½ÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í»àË´¼Ô¤Î°ÖÎîÈê¤Ë¡¢¤´¶¡²Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê7·î8Æü¡Ë¡£
8·î15Æü¤Î½ªÀïµÇ°Æü¤Ë¤ÏËèÇ¯¡¢Åìµþ¡¦ÉðÆ»´Û¤ÇÀ¯ÉÜ¼çºÅ¤ÎÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾ÊÅ²¼¤¬¤³¤Î¼°Åµ¤Ë¤ª½Ð¤Þ¤·¤Î¾å¡¢ÌÛ禱¤òÊû¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»þ¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢¹Äµï¡¦¸æ½ê¤Ë¤Æ·ÉµÜÅÂ²¼¤â¡¢Àµ¸á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌÛ禱¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤Î¤·¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢µî¤ë9·î12Æü¡¦13Æü¤Î¤´°ì²È¤Ë¤è¤ëÄ¹ºê¤´Ë¬Ìä¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡¢¤¤¤µ¤µ¤«°ÛÎã¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤´°ì²È¤ª¤½¤í¤¤¤Ç¤ÎÄ¹ºê¤´Ë¬Ìä
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë¤ª¤«¤ì¤Æ¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡È4Âç¹Ô¹¬·¼¡É¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î9·î14Æü¤ËÄ¹ºê¸©¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡Ö¤Ê¤¬¤µ¤¥Ô¡¼¥¹Ê¸²½º×2025¡×¡ÊÂè40²ó¹ñÌ±Ê¸²½º×¤ª¤è¤ÓÂè25²óÁ´¹ñ¾ã³²¼Ô·Ý½Ñ¡¦Ê¸²½º×¡Ë¤Ø¤Î¤´Î×ÀÊ¤¬¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÎÆ±¸©¤Ø¤Î¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹ºê¤òË¬¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿·ÉµÜÅÂ²¼¤â¤´°ì½ï¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤Ï°ÖÎî¤ÎÎ¹¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿13Æü¤Î¸á¸å¤ËÄ¹ºê¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤µ¤ì¡¢Ìë¤Ë¤Ï¹Äµï¤ËÌá¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÏÆ±Æü¸á¸å¤Ë¤â¸½ÃÏ¤Ç¤´¸øÌ³¤¬¤¢¤ê¡¢Íâ14Æü¤Î¤Ê¤¬¤µ¤¥Ô¡¼¥¹Ê¸²½º×2025³«²ñ¼°¤Ë¤´Î×ÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤µ¤ì¡¢Ìë¤ËÅìµþ¤Ëµ¢¤é¤ì¤¿¡£
Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤Î°ÖÎî¤ÎÎ¹¤Ç¡¢²Æì¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Ä¹ºê¤Ç¤â·ÉµÜÅÂ²¼¤¬¤´°ì½ï¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä°ÊÍè¡¢¹Ä¼¼¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¡×¤ò¡¢¼¡Âå¤ËÂ÷¤½¤¦¤È¤¹¤ëÎ¾ÊÅ²¼¤Î¶¯¤¤¤ªµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÇÒ»¡¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ò¿´¿¼¤¯¼õ¤±·Ñ¤´¤¦¤È¤µ¤ì¤ë¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤´¼«¿È¤Î¤´³Ð¸ç¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö°¦»Ò¤Ë¤â¡¢¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ïº£Ç¯¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤·¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢°¦»Ò¤Ë¤â¡¢ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤ä¡¢¶ìÆñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·ÉµÜÅÂ²¼¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È¤´°ì½ï¤Ë²Æì¤ËÂ³¤¤¤ÆÄ¹ºê¤òË¬¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Àï¸å50Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ëÊ¿À®7Ç¯¡Ê1995Ç¯¡Ë¤Ë¡¢¾å¹Ä¾å¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤È¤·¤ÆÄ¹ºê¡Ê7·î26Æü¡Ë¡¢¹Åç¡Ê7·î27Æü¡Ë¡¢²Æì¡Ê8·î2Æü¡Ë¡¢ÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¡Ê8·î3Æü¡Ë¤ò¤á¤°¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤´Ë¬ÌäÀè¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Î4¥«½ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ï¡¢¾å¹ÄÊÅ²¼¤´¼«¿È¤Î¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤4¤Ä¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö4¤Ä¤ÎÆü¡×
¾å¹ÄÊÅ²¼¤Ï¤Þ¤À¹ÄÂÀ»Ò¤À¤Ã¤¿¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¡Ê¾¼ÏÂ56Ç¯¡Î1981Ç¯¡Ï8·î7Æü¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï»Ò¶¡Ã£¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿¤ª¹Í¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ÖÎî¤ÎÎ¹¤Î¤´Ë¬ÌäÀè¤Î4¥«½ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¢£Î²²«Åç¤òË¬¤ì¤¿¾å¹ÄÊÅ²¼
¤·¤«¤âÀï¸å50Ç¯¤ÎÁ°Ç¯¡¢¾å¹Ä¾å¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë¤Ï¡¢ÁÔÎõ¤ÊÀïÆ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Î²²«Åç¤Ë¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¡ÊÊ¿À®6Ç¯¡Î1994Ç¯¡Ï2·î12Æü¡Ë¡£Îò»Ë¾å¡¢Å·¹Ä¤¬·ãÀï¤Î¤¢¤Ã¤¿ÀïÀ×¤òË¬¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤Î¾å¹ÄÊÅ²¼¤Î¤´´¶ÁÛ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁÄ¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀºº²¤³¤á¤ÆÀï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡¢¤³¤ÎÅç¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¶ìÆñ¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´ºÆ®¤·¤¿Àï»à¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¤´Ë«¾Þ¤Î¤ª¤³¤È¤Ð¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ö¤¤¤Þ¤ÀÃÏ²¼¤ËÌ²¤ê¤Æ¡×
Î²²«Åç¤´Ë¬Ìä¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ÏÂ²Î¤Ë¤â±Ó¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤¿¡£
ÃÏ²¼¤ËÌ²¤ê¤Æ Åç¤ÏÈá¤·¤
Àï»à¼Ô¤Î°ä¹ü¤¬¸½ÃÏ¤Ë¤Þ¤ÀÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤ÀÃÏ²¼¤ËÌ²¤ê¤Æ¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡£
»ä»ö¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Î²¸»Õ¤Ë¤¢¤¿¤ë1¿Í¤¬¡¢Î²²«Åç¤«¤é¤ÎÀ¸´Ô¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤ÎÎ²²«Åç¤Ø¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀïÍ§¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤Û¤É´î¤Ö¤À¤í¤¦¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤ò¡¢Á¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î°ÖÎî¤ÎÎ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àè¤Î¡Ö4¤Ä¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤à4¥«½ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î²²«Åç¤â¤´Ë¬ÌäÀè¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£
¢£°¦»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´¼ÁÌä
º£²ó¤Î°ÖÎî¤ÎÎ¹¤Î¤·¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ºê¤Ç¤â¡¢±èÆ»¤ä¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤Î¾ì½ê¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¡¢¤´°ì²È¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ê¤é¤Ó¤Ë·ÉµÜÅÂ²¼¤Ï¡¢¤ª¼Ö¤ÎÁë¤ò³«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¤·¤¯¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ª±þ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤é¤ì¤¿Ä¹ºê»Ô¡¦Ê¿ÏÂ¸ø±à¡ÊÇú¿´ÃÏ¸ø±à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸¶ÇúÍî²¼Ãæ¿´ÃÏÈê¤Ë¥È¥ë¥³¥®¥¥ç¥¦¤Ê¤É¤ÎÇò¤¤²ÖÂ«¤ò¶¡¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÇò¤¤¥È¥ë¥³¥®¥¥ç¥¦¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö±Ê±ó¤Î°¦¡×¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡×¡£
¤´°ì²È¤ÇÇÒÎé¤ò¤µ¤ì¤¿»þ¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤¬¤Ò¤È¤¤ï¤Õ¤«¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤ª»Ñ¤¬¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢¤´°ÆÆâ¤·¤¿ÎëÌÚ»ËÏ¯¡¦Ä¹ºê»ÔÄ¹¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤«¤é¡ÖÈïÇú¤·¤¿Ä¾¸å¤â¡¢¿®¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï±º¾åÅ·¼çÆ²¤Çµ§¤ê¤òÊû¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¤´¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¿®¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÈïÇúÄ¾¸å¤â¡¢¼«¤é½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¿®¶Ä¤Î¿´¤òËº¤ì¤º¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¿À¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÅú¤¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤´¼ÁÌä¤«¤é¤Ï¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤¬¡Ö¿Í´Ö¤Î¿´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¤´´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ä¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ò¤´»ë»¡¤Î¾å¡¢ÈïÇú¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ê¤É¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤¿¡£¤´º©ÃÌ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¼Ö¥¤¥¹¤Ë¹ø¤ò¤«¤±¤ÆÂÎ¸³¤ò¸ì¤ë¹âÎð¤ÎÈïÇú¼Ô¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹ø¤ò¤«¤¬¤á¤Æ¡¢¤´°ì²È¤¬¤ª¤½¤í¤¤¤ÇÇ®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤ª»Ñ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò±ÇÁü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÒ¸«¤¹¤ë¼Ô¤Ë¤â¡¢¶»¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤³¤½¤¬Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¤È¤´¤¯¼«Á³¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¸½ÃÏ¤Ç¤â¡Ö¤´¼¹Ì³¡×
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï³ÕµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ë¶âÍËÆü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ÕµÄ¤Ê¤É¤ò·Ð¤¿¸øÊ¸½ñ¡Ê¾åÁÕ½ñÎà¡Ë¤¬Æâ³Õ¤«¤éÄ¹ºê¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤ò·èºÛ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤´¼¹Ì³¡×¤Ë¤¢¤¿¤é¤ì¤¿¡£
³ÕµÄ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆËè½µ¡¢²ÐÍËÆü¤È¶âÍËÆü¤Î¸áÁ°¤Ë¤¢¤ê¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¹ñÆâ¤Ë¤ª¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢Æâ³Õ´±Ë¼¤Î¿¦°÷¤¬¤ª½Ð¤Þ¤·Àè¤Þ¤Ç½ñÎà¤ò±¿¤Ó¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤´·èºÛ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤Ë¤ª½Ð¤Þ¤·¤Î»þ¤Ï¡¢¤´µ¢¹ñ¤Þ¤Ç¹ñ»ö¹Ô°Ù¤Î¡ÖÎ×»þÂå¹Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤¬Âè1°Ì¤Î¹ÄÂ²¡Êº£¤Ê¤é½©¼ÄµÜÅÂ²¼¡Ë¤Ë°ÑÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£
·ûË¡¾å¡¢¹ÔÀ¯¸¢¤Î¹Ô»È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æâ³Õ¤À¤±¤Ç´°·ë¤»¤º¡¢¡ÖÅ·¹Ä¡×¤Î²ðºß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£ÄóÅôÊô·Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿Æú
½éÆü¤ÎÌë¤Ï¡¢¤´°ì²È¤¬¤ªÇñ¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¶á¤¯¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Çò¤¤ÄóÅô¤ò¿¶¤Ã¤Æ´¿·Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤¿¡£ÄóÅô¤Ï5500¸Ä¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½¸¹ç¾ì½ê¤«¤é¿Í¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤«¤éÄóÅô¤ò¿¶¤ë¿Í¤¿¤Á¤âÂçÀª¤¤¤¿¡£
Æü¤¬Êë¤ì¤ëÁ°¤ËÄóÅôÊô·Þ¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¹ï¤Ë¡¢¤ªÇñ¤ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¶á¤¯¤Î¶õ¤ËÆú¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë¿ÀÈë¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÍâÆü¤Ï¡Ö·Ã¤ÎµÖÄ¹ºê¸¶Çú¥Û¡¼¥à¡×¤òË¬¤ì¤é¤ì¤¿¡£¤´°ì²È¤«¤éÃúÇ«¤Ë¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æþ½ê¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡×¡Ö¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
°ÖÎî¤ÎÎ¹¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤Ï¤³¤Î¸å¡¢Åìµþ¤ËÌá¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÇÔÀï¸å¤Î¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÄ¹ºêË¬Ìä
¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÏÇÔÀï¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÊØ¤äº¤Æñ¤¬»³ÀÑ¤ß¤ÎÃæ¤ò¡¢ÀïÁè¤Ë½ý¤Ä¤Èè¤ì¤¿¹ñÌ±¤òÎå¤Þ¤·°Ö¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò¤á¤°¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÁí¹ÔÄø¤Ï3Ëü3000¥¥í¡¢ÁíÆü¿ô165Æü¡¢¤ª½Ð¤Þ¤·¤Î¾ì½ê¤Ï1411¥«½ê¤Ë¤âÃ£¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁ´¹ñ½ä¹¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Þ¤À´Ö¤â¤Ê¤¤Ä¹ºê¤òË¬¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£¾¼ÏÂ24Ç¯¡Ê1949Ç¯¡Ë5·î24Æü¸á¸å¤«¤é28Æü¸áÁ°¤Þ¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ËÂÚºß¤µ¤ì¤¿¡£
Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤Ç¤Ï¡¢²¿¤Îºá¤â¤Ê¤¤7Ëü4000¿Í¶á¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤¬¡¢Ã¥¤ï¤ì¤¿¡£¹Åç¡¦Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤âÈãÈ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê¥°¥ë¡¼¹ñÌ³Ä¹´±ÂåÍý¤Ê¤É¡Ë¡£
ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌµ¾ò·ï¹ßÉú¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÄêµÁº¤Æñ¤ÊÍ×µá¤ò·Ç¤²Â³¤±¤ë¤Î¤Ï»ß¤á¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¹Ä¼¼¤Î¤â¤È¤Ç¤ÎÎ©·û·¯¼çÀ©¤Î°Ý»ý¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÀïÁè¤¬½ª·ë¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¸¶Çú¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¤â¤È¤â¤ÈÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¡£
Ä¹ºê¤ÎÇú¿´ÃÏ¤ò¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬Ë¬¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï5·î27Æü¡£
¤½¤³¤Ë¤ÏÇò¤¤µÇ°Åã¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿Å´¹ü¤¬ÀÖ¤µ¤Ó¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ó¤¯±º¾åÅ·¼çÆ²¤ÎÈïÇú¤ÎÀ×¤â¸«¤¨¤ë¡£
¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±º¾åµå¾ì¤ÎÊô·Þ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ìó5Ëü¿Í¤ÎÂç·²½°¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÂç·²½°¤Ë¤è¤ë¡Ö·¯¤¬Âå¡×¤Î¹ç¾§¤Î¸å¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤¿¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¤ä¤¹¤é¤±¤À¤¡×¤ò
Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹Åç»Ô¤òË¬¤ì¤é¤ì¤¿»þ¡Ê¾¼ÏÂ22Ç¯¡Î1947Ç¯¡Ï12·î7Æü¡Ë¤Ë¼¡¤°°ÛÎã¤È¤·¤Æ¡¢Å·¹Ä¤Î¤ª¤³¤È¤Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤é¤ªÀ¼¤¬²ñ¾ì¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Ë¤Þ¤Ç¶Á¤¤¤¿¡£¤ª¤³¤È¤Ð¤¬½ª¤ï¤ë¤È¿Í¡¹¤ÏËüºÐ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÆü¤Î´Ý¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï¡¢¤ªË¹»Ò¤ò²¿ÅÙ¤â¹â¤¯¿¶¤é¤ì¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï¾¼ÏÂ63Ç¯¡Ê1988Ç¯¡Ë¡¢¤´À¸³¶¤ÎºÇ¸å¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿½ªÀïµÇ°Æü¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÏÂ²Î¤ò±Ó¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤¿¡£
¤¯¤ä¤·¤¯¤â¡Ê²ù¤·¤¯¤â¡Ë¤¢¤ë¤« ¤¤¶¤·¡ÊÃû¤·¡Ë¤ß¤æ¤ì¤É¡Ê¸«¤æ¤ì¤É¡Ë
¤½¤Î¤´À¸³¶¤ò´Ó¤¤¤¿¡Ö¤ä¤¹¤é¤±¤À¤¡×¤Ä¤Þ¤êÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤Î¶¯¤¤´õµá¤¬¡¢¡Ö¤¯¤ä¤·¤¯¤â¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦·ã¤·¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤ÎÉ½¸½¤Ç¡¢ÅÇÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ù¤Êý¤Ï
¤½¤Î¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¡¢¾å¹ÄÊÅ²¼¤«¤éÎáÏÂ¤Î¸½Âå¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤òÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¯¼¡Âå¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ù¤Êý¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤«¡£²þ¤á¤Æ½Ò¤Ù¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤´ÍÄ¾¯»þ¤«¤éÄ¹¤¯Î¾ÊÅ²¼¤Î¤´·°Æ«¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡¢·ÉµÜÅÂ²¼°Ê³°¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬º£²ó¤ÎÄ¹ºê¤´Ë¬Ìä¤Î¤´´¶ÁÛ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤À¤í¤¦¡Ê9·î12Æü¤ËµÜÆâÄ£¤¬È¯É½¡Ë¡£
½é¤á¤ÆÄ¹ºê¸©¤òË¬¤ì¤¿°¦»Ò¤â²þ¤á¤Æ¸¶ÇúÈï³²¤Î¼ÂÁê¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Ä¹ºê¤Î¿Í¡¹¤Î¶¯¤¤Ê¿ÏÂ´õµá¤Î»×¤¤¤ò¿¼¤¯¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¹Ä¼¼¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀ¤½±¡×¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤È¤Ï²¿¤«¡£¡ÈÂçÀÚ¤ÊÀº¿À¤Î¼õ¤±·Ñ¤®¡É¤³¤½¤¬¡¢¤½¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë¤Ï·ÉµÜÅÂ²¼¤È¤¤¤¦¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤òÃ¯¤è¤ê¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤ª¤é¤ì¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£¤Î¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö½÷À¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¡È¤À¤±¡É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î¥é¥¤¥ó¤«¤é¤¢¤é¤«¤¸¤á½ü³°¤µ¤ì¤ë¡£¤ª¤è¤½»þÂåºø¸í¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥ë¡¼¥ë¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢Â¦¼¼ÉÔºß¤Î°ìÉ×°ìÉØÀ©¤Ç¾¯»Ò²½¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÌÀ¼£°ÊÍè¤Îµç¶þ¤Ê¡ÖÃË·ÏÃË»Ò¡×¸ÂÄê¤ò¡È¤¦¤Ã¤«¤ê¡É¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â»ýÂ³º¤Æñ¤À¡£
À¤½±¤Î¹Ä°Ì¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃË½÷¤ÎÀÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¯Ä¾·Ï¤Ë¤è¤ë·Ñ¾µ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ë¡¢¤¹¤ß¤ä¤«¤ËÊÑ¹¹¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¹â¿¹ ÌÀÄ¼¡Ê¤¿¤«¤â¤ê¡¦¤¢¤¤Î¤ê¡Ë
¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¢¹Ä¼¼¸¦µæ¼Ô
1957Ç¯¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹ñ³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡¢Æ±Âç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀ¡£¹Ä°Ì·Ñ¾µµ·Îé¤Î¸¦µæ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢ÆüËÜ»ËÁ´ÂÎ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¸½Âå¤ÎÌäÂê¤Ë¤âÈ¯¸À¡£¡Ø¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ¡Ù¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤ë¡£Âó¿£Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜÊ¸²½Áí¹ç¸¦µæ½êÂåÉ½¡£¿ÀÆ»½¡¶µ³Ø²ñÍý»ö¡£¹ñ³Ø±¡Âç³Ø¹Ö»Õ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¤ÎÀ®Î©¡Ù¡ØÅ·¹Ä¡ÖÀ¸Á°Âà°Ì¡×¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ØÆüËÜ¤Î10ÂçÅ·¹Ä¡Ù¡ØÎòÂåÅ·¹Ä¼Åµ¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ê¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¢¹Ä¼¼¸¦µæ¼Ô ¹â¿¹ ÌÀÄ¼¡Ë