愛知県豊明市でスマートフォンの使用時間を１日２時間以内を目安とする条例案が９月２２日に可決・成立しました。



市民の健康維持などが目的ですが、行政がスマホ使用について制限をかけることを北海道民はどう感じるのか聞いてみました。



愛知県の豊明市議会で可決・成立したのは、仕事や勉強以外でのスマートフォンなどの使用時間を１日２時間以内を目安とするよう全市民に促す条例案です。





罰則はないということです。条例は、小学生以下は午後９時、中学生以上は午後１０時以降、使用を控えるよう保護者や学校などが連携して促します。保護者はスマホなどの使用について、家庭でルール作りに努めるなどとしています。豊明市には２２日までに、条例案に関する電話やメールなどが３６０件寄せられ、そのうちの大半が反対意見だということです。これまでの審議では市民への説明が不十分との指摘が相次ぎ、市議会は市民に誤解を与えないよう、丁寧でわかりやすい情報提供を行うことなどを盛り込んだ付帯決議も可決しました。（小浮正典市長）「誤解してほしくないのは、一律２時間ではない。あくまで２時間というのは目安でしかないので。（スマホを）使いすぎることで睡眠時間をけずるまでは控えていただきたいと」豊明市の条例は、スマホの過度な使用で子どもの睡眠時間が減り、生活リズムを乱すなど健康面や家庭環境に与える悪影響への対策として制定されました。専門家からは評価する声が聞かれました。（成蹊大学 高橋暁子准教授）「あらゆる人が自分事としてネットの利用時間の長さや（目安の）２時間に比較して自分は使い過ぎなど考えるきっかけになったのは良かった」一方で、批判の声が相次いだことについてはー（成蹊大学 高橋暁子准教授）「本来大人のスマホの利用に関しては本人の自由の範疇にあるので、自治体から口を出される不快さが強かったために反発を集めた」では道民はこの条例案をどう感じるのか。マチで聞いてみるとー（賛成の人）「（この条例は）別にいいんじゃないかなと思います。勉強以外を除く自由時間が２時間なら健康的」（賛成の人）「困りはするけど、他のことに目を向ける時間が増えるなら健康にもつながるしいいのかな」こちらの男性は１日８時間ほどスマホを使うといいます。（反対の人）「どちらかというと反対です。１日２時間となると自分はえーという感じ。睡眠の質は下がっているのかなと思いました。寝る直前まで触っているので３０分くらい寝付けない」スマホ依存を防ぐために制定された条例は１０月１日に施行されますが、賛成・反対の意見が相対する中、道内でも同じような条例を制定する動きが広がっていくのか注目されます。