タレントの板野友美（34）が、肩やデコルテのあらわになったワンピース姿を披露。夫でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）が反応するなど、反響を呼んでいる。

【映像】「豪邸」と話題の板野友美の新居＆3歳長女の顔出しショット

板野は2021年1月に高橋投手と結婚。この年の10月には、第1子となる長女・ベビちんが誕生したことを報告していた。SNSでは家族との日常を発信していて、ベビちんの3歳の誕生日会での顔出しショットや、沖縄キャンプ中の高橋投手にベビちんと会いに行く様子などを披露してきた。

2025年9月5日に更新したInstagramでは、1からこだわったという新居を公開。大きなソファが置かれた広々としたリビングや、ハイブランドのバッグがたくさん並ぶクローゼットルームなどを披露し、「豪邸、すげー！！！」「ホテルみたい。広々リビングすてき」などと話題になっていた。

キャミワンピ姿に夫・高橋奎二投手が反応

23日の投稿では、肩やデコルテを露出したキャミワンピース姿や、白のショート丈のトップスにデニムを合わせたコーディネートを公開している。「ねえ。夏終わっちゃったの？まだ夏投稿&思い出投稿させてね」

この投稿に高橋投手が「いいね！」を付けて反応したほか、ファンからも「可愛すぎる。女神様」「ワンピース超似合う〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）