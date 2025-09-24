【フェニックス（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２３日（日本時間２４日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発投手兼１番指名打者で出場し、右肘手術からの復帰後最長となる６回を５安打無失点、８奪三振、無四球と好投したが、メジャー通算１００試合目の登板を白星で飾れなかった。

打者では３打数無安打、１四球で、２７試合連続出塁とした。連続試合安打は９で止まった。

ドジャースは九回に５番手のスコットが打たれ、４―５で逆転サヨナラ負けを喫し、地区優勝へのマジックナンバーは「３」のまま。２位パドレスとは１・５ゲーム差で、残り５試合となった。

九回裏、同点となり、なおも二死二塁の場面で、ダイヤモンドバックスの１番ペルドモの打球が左前に飛んだ。左翼のコールからの送球がそれ、二塁走者がホームに滑り込んだ。ドジャースは痛恨の逆転サヨナラ負け。大谷が復帰後最長の６回まで無失点に抑えながらも、救援陣がマウンドに上がった七回に３失点、そして、最後はスコットが踏ん張れなかった。

今季２勝目、通算４０勝目が消えた大谷は試合後、表情は硬かった。「ブルペン陣、一丸となっていると思うし、結果が出てない期間に関しては苦しいとは思うけど、それでも、前半はブルペンのおかげで勝った試合はいっぱいある」。仲間を責めることはしなかった。

２０２３年９月の右肘手術からのリハビリを経て、今年６月に投手として復帰。２季ぶりに投打の二刀流でプレーし、この日が１４試合目だった。最速１０１・２マイルの直球で押しつつ、カーブ、スイーパー、スライダーで翻弄（ほんろう）した。

前日にロバーツ監督らとのミーティングがあり、そこで復帰後最長の６回まで投げることを直訴した。「（救援陣が不安定という）チーム状況もいろいろ加味して、６回までいきたいと（言った）」。続く六回の攻撃では四球で出塁して二塁に進み、Ｔ・エルナンデスの三塁打でホームを踏んだ。その裏、肩で息をしながらマウンドに立ち、疲労は隠せなかった。安打２本を許したが、得点は許さなかった。６回を投げて自身３試合連続の無失点だった。

ロバーツ監督によると、大谷のレギュラーシーズンでの登板はこれで終了。大谷は「ポストシーズンの前に、（６回まで投げるという）最終的な段階を踏めたので、そこは十分満足している。これまでのスタッフの方々のサポートに感謝したい」と語った。次はポストシーズンでの登板となる見通しだ。