¡Ú¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡ÛÃæÆü¡¢ÀèÈ¯¡¦Áð²Ã¾¡¤¬6²ó3¼ºÅÀ¡ÄÂ¼¾¾¤¬1¹æ¥½¥í¡¢ÅÚÅÄÎ¶¶õ¤¬3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡Ä24Æü¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï
¡¡24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐ¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡£ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÁð²Ã¾¡¡¢ÂÐ¤¹¤ë¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÂçÃÝÉ÷²í¡£
¡¡4²óÉ½¡¢Áð²Ã¤ÏÃçÂ¼ÍèÍ£Ìé¤Ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢Ìî¸ýÂÙ»Ê¤Ë¤â¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£ÃæÆü¤ÏÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²óÎ¢¡¢ÃæÆü¤ÏÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤ë¡£½ÙÂÀ¡¢Àî¾åÍý°Î¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤·¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÃæÂ¼Æà°ìµ±¤ò·Þ¤¨¤ë¤âÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤Ç1¥¢¥¦¥È¤Ë¡£ÈøÅÄ¹ä¼ù¤ÏÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ÇÆó»àÆó¡¦»°ÎÝ¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£Â³¤¯ÅÚÅÄÎ¶¶õ¤ÏÆâÌî¥´¥í¤ËÅÝ¤ì3¥¢¥¦¥È¡£¤³¤Î²óÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡6²óÉ½¡¢Áð²Ã¤Ï»Íµå¤È°ÂÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¦»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢ÃçÂ¼ÍèÍ£Ìé¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£0ÂÐ3¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Áð²Ã¤Ï6²ó89µå¡¢5°ÂÂÇ¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢2»Íµå¡¢3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£7²óÉ½¤«¤é¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦¹â¶¶¹¬Í¤¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£Ìµ»àËþÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡7²óÎ¢¡¢ÈøÅÄ¹ä¼ù¡¢ÅÚÅÄÎ¶¶õ¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»à°ì¡¦»°ÎÝ¤È¤·¡¢Àî±ÛÀ¿»Ê¤¬µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£1ÂÐ3¤È¤¹¤ë¡£
¡¡8²óÉ½¡¢3ÈÖ¼ê¤ÎÀÐÀîæÆ¤¬ÅÐÈÄ¡£¼Ä¸¶Îè±û¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£1ÂÐ4¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡3ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë8²óÎ¢¡¢°ì»à¤«¤éÂ¼¾¾³«¿Í¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥½¥í¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤Ë½ÙÂÀ¡¢Àî¾åÍý°Î¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç°ì»à°ì¡¦»°ÎÝ¤È¤·¡¢ÄÅÅÄ·¼»Ë¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¤Ê¤ª¤âÈøÅÄ¹ä¼ù¤Î»Íµå¤Ç°ì»àËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç¤³¤³¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ¤ÎÅÚÅÄÎ¶¶õ¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òµó¤²Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£Â³¤¯Àî±ÛÀ¿»Ê¤¬²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤òÁª¤Ó¤³¤Î²ó¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤¬µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤Á¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£ÃæÆü¡¢¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÉ½¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë4ÈÖ¼ê¤Î¶¶ËÜÐÒ¼ù¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤Ë6ÂÐ4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄó¶¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¼«Æ°À¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹