¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÃæ·ø¼ê¤Îà¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Êáµåá¤Ë£Ó£Î£ÓÊ¨Æ¡Ö·ÈÂÓ¤òÍî¤È¤·¤¿»þ¤Î»ä¤À¡×
¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤ÎÃæ·ø¼ê¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ä¥ó¥°³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Î¶Ê·Ý¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥ó¥°¤Ï£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ë¡Ö£¹ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¡££µ²ó¡¢¥á¥Ã¥ÄÀèÆ¬¤Î¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ç¥£¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ØÂçÈôµå¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥ä¥ó¥°¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤®¤ê¤®¤ê¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤á¤«¤±¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÌµ¾ð¤Ë¤â¥°¥é¥Ö¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥ä¥ó¥°¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÍî¤Á¤ëÀ£Á°¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Â¤Ç½³¤ê¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¶õÃæ¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òº£ÅÙ¤ÏÆñ¤Ê¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤É¤µ¤¯¤µÊ¶¤ì¤ÎÂµ»¤Ç¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Ï¤¹¤°¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡ÖÈà¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¶Ã°Û¤ÎÈ¿¼Í¿À·Ð¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥È¥ê¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥Á¤À¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬¶Ã¤¡¢¥ä¥ó¥°¤Ï°ìÌö¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÌîµåÁª¼ê¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾Úµò¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÍî¤È¤·¤¿»þ¤Î»ä¤À¡×¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê°Õ¸«¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤³¤ÎÄÁ¥×¥ì¡¼¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥é¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î£Í£Ì£Â¥¥ã¥Ã¥Á¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ÎµÄÏÀ¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç¤ÎÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏËþ¾ì°ìÃ×¤Î¾¡¼Ô¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥°¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢£±£±£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£²ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£¹ÂÇÅÀ¡¢£±£µÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡