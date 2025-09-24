身長差に胸キュン？SEVENTEEN・スングァン、元バレー選手と笑い誘うポーズ！新バラエティ制作発表会に登場

SEVENTEENのスングァンがシックなスーツ姿を披露した。

【写真】身長差にキュン…スングァン、女子バレー選手と2SHOT

9月24日、ソウル・麻浦（マポ）区のMBC新社屋ゴールデンマウスホールで開かれたMBC新バラエティ番組『新人監督キム・ヨンギョン』（原題）の制作発表会には、韓国女子バレーボール界の“レジェンド”キム・ヨンギョン、元女子韓国代表ピョ・スンジュ、SEVENTEENのスングァン、そしてクォン・ラクヒPDが出席した。

この日、スングァンをはじめとした出演者はシックなスーツ姿で登場し、意気込みを込めたポーズを披露した。バレーボールのスパイクを打つポーズや、174cmのスングァンが192cmのキム・ヨンギョンの身長に合わせようとジャンプする姿など、ユーモラスな一面も視線を奪った。

左からクォン・ラクヒPD、ピョ・スンジュ、スングァン、キム・ヨンギョン

1枚目、左からピョ・スンジュ、スングァン、キム・ヨンギョン

『新人監督キム・ヨンギョン』は、新人監督として戻ってきたバレーボール界のレジェンド、キム・ヨンギョンが、プロで戦力外となった選手や引退した選手、あるいはチャンスをつかめなかった選手たちに再起の場を提供する球団創設プロジェクトを描いた作品で、キム・ヨンギョン、スングァン、ピョ・スンジュらが出演し、クォン・ラクヒPDが演出を担当する。

番組は9月28日21時10分より韓国で初放送される予定だ。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。