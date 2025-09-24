佐田真由美、膝上ミニで美脚際立つ「着こなしがおしゃれ」「さすが」の声
【モデルプレス＝2025/09/24】モデルの佐田真由美が23日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ秋らしいファッションコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】佐田真由美、膝上ミニで美脚輝く
佐田は「近頃の日々は人によく会いました！」と忙しい日常を報告し、「スケジュールの勘違いすぎて時間を間違えたり人に迷惑をかけること多々」と自身のうっかりエピソードを包み隠さず明かしている。写真では、チェック柄のバッグを持ち、膝上ミニ丈のデニムパンツにロングブーツを合わせた秋らしいコーディネートでポーズを取る姿が写されており、椅子に座った自然体のスタイルで美しい脚のラインが印象的となっている。
この投稿に、ファンからは「着こなしがおしゃれ」「さすが」「コーデが秋っぽくて素敵」「スタイル良い」「自然体が魅力的」「正直なコメントが親近感わく」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】佐田真由美、膝上ミニで美脚輝く
◆佐田真由美、秋コーデで洗練されたスタイルを披露
佐田は「近頃の日々は人によく会いました！」と忙しい日常を報告し、「スケジュールの勘違いすぎて時間を間違えたり人に迷惑をかけること多々」と自身のうっかりエピソードを包み隠さず明かしている。写真では、チェック柄のバッグを持ち、膝上ミニ丈のデニムパンツにロングブーツを合わせた秋らしいコーディネートでポーズを取る姿が写されており、椅子に座った自然体のスタイルで美しい脚のラインが印象的となっている。
この投稿に、ファンからは「着こなしがおしゃれ」「さすが」「コーデが秋っぽくて素敵」「スタイル良い」「自然体が魅力的」「正直なコメントが親近感わく」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】