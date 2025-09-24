3時のヒロイン・ゆめっち、HANA・MOMOKAのモノマネ写真に反響「めっちゃ似てる」「リスペクト伝わる」
【モデルプレス＝2025/09/24】お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが9月20日、自身のInstagramを更新。7人組ダンス＆ボーカルグループ・HANA（ハナ）のMOMOKA（モモカ）のヘアメイクを真似たオフショットを披露した。
【写真】ゆめっち、HANA・MOMOKA完全再現が「そっくり」
ゆめっちは「HANAモノマネBlue JeansのMVに出てくるMOMOKAさんのヘアメイクとファッションと表情をモノマネしてみました」と『Blue Jeans』のMVに登場するMOMOKAを意識したオフショットを公開。ゆめっちは8月15日に3時のヒロインとHANAの楽曲である『Blue Jeans』、9月19日にモノマネ芸人のおいらと『Drop』、9月20日においらと『Blue Jeans』を踊る動画を投稿している。
この投稿には「めっちゃ似てる！」「リスペクト伝わる」「ゆめっち可愛すぎる」「美形が際立ってる」「そっくり」「メイク教えてほしい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
