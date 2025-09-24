aespaニンニン、タトゥー風手描きイラストに絶賛の声「自分で描けるのすごい」「うますぎる」
【モデルプレス＝2025/09/24】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が23日、自身のInstagramを更新。手や腕に描かれたタトゥー風の手描きアートを公開した。
【写真】aespaニンニン、手描きイラストがプロ級
ニンニンは目のマークの絵文字とともにコメントし、手や腕に描かれた繊細なタトゥー風の手描きアートが際立つ姿を披露した。黒いトップスを着用し、顔の一部を手で覆うポーズで、アーティスティックな表現を見せている。
この投稿に、ファンからは「芸術的」「自分で描けるのすごい」「攻めてる」「うますぎる」「センス良い」「カッコいい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
