鈴木奈々、加藤綾菜の豪華手作り夕飯公開「マジで美味しい」
【モデルプレス＝2025/09/24】タレントの鈴木奈々が23日、自身のInstagramを更新。加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜の自宅を訪問し、手作り夕飯をごちそうになった様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】鈴木奈々、加藤綾菜の手料理ズラリ豪華食卓
鈴木は「お仕事終わって、加藤綾菜ちゃん家に行ってきたよー」と仕事後の訪問を報告し、「あやなちゃん家で夕飯をいただきました！美味しすぎました！マジで美味しい」と綾菜の手料理を絶賛。写真では、サラダや炊き込みご飯など彩り豊かな手作り料理が並ぶ食卓の様子が写されており、家庭的で温かみのある食事の雰囲気が伝わってくる。「あやなちゃんの手料理が大好きです カトちゃんも元気そうで何よりです」と夫妻への親しみを込めたコメントも添えている。
この投稿に、ファンからは「手料理素晴らしい」「仲良しで微笑ましい」「家庭的な雰囲気が素敵」「美人さん2人」「料理上手で羨ましい」「見るからに美味しそう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】鈴木奈々、加藤綾菜の手料理ズラリ豪華食卓
◆鈴木奈々、加藤綾菜宅で手料理を堪能
鈴木は「お仕事終わって、加藤綾菜ちゃん家に行ってきたよー」と仕事後の訪問を報告し、「あやなちゃん家で夕飯をいただきました！美味しすぎました！マジで美味しい」と綾菜の手料理を絶賛。写真では、サラダや炊き込みご飯など彩り豊かな手作り料理が並ぶ食卓の様子が写されており、家庭的で温かみのある食事の雰囲気が伝わってくる。「あやなちゃんの手料理が大好きです カトちゃんも元気そうで何よりです」と夫妻への親しみを込めたコメントも添えている。
この投稿に、ファンからは「手料理素晴らしい」「仲良しで微笑ましい」「家庭的な雰囲気が素敵」「美人さん2人」「料理上手で羨ましい」「見るからに美味しそう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】