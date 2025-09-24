兄弟デュオ「ビリー・バンバン」で活躍したミュージシャンの菅原孝（すがわら・たかし）さんが１１日午後４時３４分、肺炎のため、都内の病院で死去した。所属事務所が２４日、発表した。８１歳だった。遺族の希望により、葬儀は近親者のみで執り行った。喪主は妻の菅原けい子さん。孝さんは１４年に脳出血を患い、リハビリに励んでいた。

ビリー・バンバンが長年ＣＭソングを担当してきた麦焼酎「いいちこ」を生産する大分の酒造メーカー・三和酒類がスポーツ報知の取材に応じ、お悔やみのコメントを発表した。

コメントは以下の通り。

このたび、ビリー・バンバンの菅原孝様がご逝去されたとの報に接し、謹んで哀悼の意を表します。

菅原孝様には、ビリー・バンバンとして１９９３年から「いいちこ」のＣＭソングを長年にわたりご担当いただき、透明感のある歌声と温かみのあるハーモニーで、商品とともに多くの方々の心に残る印象を与えてくださいました。

「また君に恋してる」をはじめとした世代を超えて愛される楽曲は、「いいちこ」の持つ透明感ややさしさと響き合い、弊社のブランドイメージを築くうえで欠かすことのできない存在です。

菅原孝様の誠実で優しいお人柄、そして音楽に対する真摯（しんし）な姿勢は、私たちにとっても大きな学びであり、励みでもありました。

ご生前のご厚情に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福（めいふく）をお祈り申し上げます。

三和酒類株式会社

代表取締役社長 西和紀