インパクト抜群な“ウシ柄”の猫がカワイイ！実は兄猫もユニークな柄の持ち主だった「お鼻の横に…」
【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.184】
インパクト大な毛柄の猫ちゃんには、オンリーワンの魅力があるものです。マグルの猫さん（@chimakiningen）宅で暮らすミアちゃんは、なんと“牛柄”！
あまりにも個性的な柄に、SNSは大盛り上がり。飼い主さんは鳴りやまない褒め言葉やラブコールに驚き、嬉しくもなりました。
◆橋の下で保護された兄妹猫を譲り受けて
ミアちゃんは生後2〜3週間の頃、橋の下に4兄弟でいたところを保護された子です。飼い主さんは2023年10月に、保護団体からミアちゃんと兄猫のダダくんを譲り受けました。
お迎え初日、ミアちゃんはやや警戒。1〜2時間ほど、ダダくんと段ボールハウスに隠れていたそうです。
しかし、ひと眠りした後は室内の探検を開始。比較的早い段階で家や人間に慣れ、家族のそばで眠るようになりました。
飼い主さん夫妻がベッドやソファーでくつろいでいると、ミアちゃんは真ん中に割り込むが好きなよう。また。寒い時期だけ人間の体に乗って眠るなど、季節限定のかわいい行動も見せてくれます。
「女の子なのに兄猫のダダよりも食欲があって、バクバク食べます。この前の健康診断では、お医者さんから『ちょっとおデブ』と注意を受けました（笑）」
◆兄猫にも「個性的な毛柄」が！
「実は私自身、あまり個性的な柄という認識がなかったので、SNSでみなさんからたくさんの反応を頂いてびっくりしましたし、牛柄の個性を再認識しました（笑）」
そう語る飼い主さんによれば、ミアちゃんは牛柄ではあるものの、牛のようにおっとりとはしていないそう。猫は静かに眠るものだと思っていた飼い主さんは、爆音でいびきをかく姿に驚かされもしました。
なお、飼い主さんは、もうひとりの愛猫ダダくんの個性も明かします。実はダダくん、お鼻の横にかわいらしいハートマークがあるのです！
オンリーワンの毛柄を持つ、ミアちゃんたち兄妹。インパクトな毛柄を見るたび、家族は笑顔と元気をもらっています。
◆性格の個性も違う2匹…家族が明かす「唯一の共通点」は？
2匹は毛柄だけでなく、内面的にも違う個性があります。牛柄のミアちゃんは基本的に甘えん坊ですが、抱っこなど嫌なことはハッキリ「嫌」と断固拒否する、お嬢様タイプ。
「ただ、かわいがってくれるなら家族以外でも大好きです。気分によって逃げまくるので、歯磨きや爪切りのケアには手こずっています」
対して、ダダくんは家族だけに心を許す“忠犬タイプ”。猫が嫌がりやすい歯磨きや爪切りなどのケアも、大人しくさせてくれるお利口さんです。
ただ、家族の前でだけお喋りになるのは2匹の共通点。友人や飼い主さんの両親が訪ねてきた時は全く鳴かず、「いい子ね」と褒められています。
性格は真逆でも、2匹は仲良し。おうちでは毎日、じゃれ合いの喧嘩や追いかけっこが繰り広げられています。
「喧嘩後にすぐ、くっついて寝たり、グルーミングをし合ったりと忙しそうです（笑）」
個性的な見た目や内面を褒めてもらいつつ、アクティブな日々を楽しむ2匹。仲良し兄妹の微笑ましい日常から、今後も目が離せません。
＜取材・文／愛玩動物飼養管理士・古川諭香＞
【古川諭香】
愛玩動物飼養管理士・キャットケアスペシャリスト。3匹の愛猫と生活中の猫バカライター。共著『バズにゃん』、Twitter：@yunc24291
