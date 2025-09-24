次々と新しいスターが生まれる女子ゴルフ界にあって、1998年度生まれの"黄金世代"は格別の輝きを見せてきた。その中心にいたのが、2019年の全英女子OPを制した渋野日向子（26）と2020年、2023年に日本女子OPで優勝した原英莉花（26）だ。だが、海の向こうでのふたりの挑戦は今、残酷なほどにくっきりと明暗が分かれている。

【写真】捻転の深いバックスイング ドライバーを打ったあとの渋野日向子

米下部ツアーから這い上がる強さを見せた原英莉花

"シブコスマイル"が消えて久しい。

今季は米女子ツアーで日本勢が華々しく活躍し、山下美夢有（24）、竹田麗央（22）、西郷真央（23）が年間ポイントのトップ10に入るが、2022年から本格参戦する渋野はランキング102位に沈んでいる（9月15日時点）。

10月のアジアツアー4試合への出場は絶望的となり、残りわずかな試合で80位以内の来季のフルシード権、100位以内の準シード権が得られるかの瀬戸際にある。

「昨年はメジャー2試合でトップ10入りする大舞台の強さを見せてフルシードに復活。ただ、今年はその勝負強さも影を潜めている。シード落ちすればQシリーズ（最終予選会）に回り、そこでも出場資格が得られなければ、米国での挑戦を続けるには下部ツアーに出るしかない」（ゴルフ担当記者）

対照的に今季、米下部ツアーから這い上がる強さを見せたのが原だ。

昨年のQシリーズでは1打及ばず最終ラウンドに進めなかったが、下部ツアーでランキング4位につけ、来季の昇格を決めている。米国ゴルフ専門局で解説者を務めた経験もあるプロゴルファーのタケ小山氏はこう言う。

「原さんのように日本で活躍していたプロにとって、米下部ツアーは賞金額が少なく、移動の負担も相当に大きい過酷な戦い。コースも"こんなところでやるのか"というローカルなゴルフ場が多い。技術的には山下らと同水準にあり、昇格は当然とも言えますが、厳しい環境で揉まれるなかで結果を出したことには価値があります」

高校時代からジャンボ尾崎に師事してきた原だが、日本ツアーのシード権を放棄してまで、過酷な環境に身を置いたのはなぜか。1月のジャンボの誕生日会に参加した原はこう話していたという。

「もともと飛ばして優位に立っていたのが、気が付いたら（方向性ばかり気にして）フェアウェーに打つゴルフになっていた。それを自分で変えたい。だから下部ツアーでもいいから挑戦したい」

その言葉を直接聞いた軍団の一員である飯合肇は、2月のジャンボゴルフアカデミーのセレクションの場で、「英莉花は日本で試合に出て小さくまとまるのがイヤだったみたいだね。明るくしていたけど、辛そうでもあった」と証言している。

ドローか、フェードか

理想を追い求めて突き進んだ原に対し、近年の渋野は迷走が続いた。

2020年オフには全英制覇へ導いた青木翔コーチとの関係を解消。石川遼の指導を受けるようになる。

「青木コーチのもとで曲がらないスイングを身につけた渋野だが、この頃から右に打ち出して左に曲げる『ドロー』の球筋にしようとトップの位置が低いスイングに改造。ただ、下半身にパワーがある男子ならドローボールで飛距離アップとショット精度の向上が望めるスタイルだが、非力な女子には難しいといわれていた。実際、左へのミスが目立つようになった」（前出・担当記者）

その後、2022年オフに青木コーチの門を再び叩き、突貫工事でのスイング改造を敢行。さらに2023年オフからは辻村明志コーチとタッグを組んだ。上田桃子（39）、吉田優利（25）といったドローヒッターを指導してきた指導者だ。

飛距離が求められる米ツアーに向け、力強いドローを習得しようとしてきた経過がわかる。だが、NHKの米ツアー解説者を務めてきたプロゴルファーの沼沢聖一氏は、そのこだわりに疑問を呈す。

「今の渋野は特にセカンドのアイアンがよくない。ドローを意識したスイングでドライバーが多少、飛ぶようになっても、思ったところにはボールが運べていません」

アイアン系では左に打ち出して右に曲げる「フェード」のほうがグリーンに止めやすい特性があるとして沼沢氏が続ける。

「フェード系はしっかり当たらなくても大きなミスにつながりにくい。米挑戦1年目で結果を出す竹田も高弾道のフェードボールが武器です。ドローがコントロールできていない以上、少なくとも昔のようなストレート系に戻さないと結果は出てこないのではないか」

一方の原はもともとフェードが持ち球だ。

「実はドローを打ちたいと言ったこともあるのですが、師匠のジャンボに"おまえはフェード系だ"と言われ、その教えを守っている。ジャンボは自分の経験から、体格に恵まれ飛距離が出る原は、フェード系で球をコントロールするのがいいと考えたのです」（沼沢氏）

前出・小山氏は、ひとりの師の教えを守る原と正反対な渋野のスタンスを疑問視する。

「男子に比べて女子がトップで戦える期間は短い。だからスイングの修正はしても改造は時間がもったいない。青木コーチのもとに戻ったり、またすぐに離れたりと、次々と師を変えているうちは難しい。ジャック・ニクラスもベン・クレンショーもコーチを変えなかった。渋野も成績が出ていた時期に戻るのが正解。原点回帰し、それを貫くことで復活の芽もある」

それぞれの球筋と同様に違う軌道を描く渋野と原のキャリア。ふたりが再び米ツアーの舞台で競演する日はくるのか。

※週刊ポスト2025年10月3日号