「ジェラートピケ」キッズ＆ベビー向け“ハロウィン”新作9・25発売

　マッシュスタイルラボが展開するルームウェアブランド 「ジェラートピケ」のキッズ＆ベビーライン「ジェラート ピケ キッズ＆ベビー」が25日より、「ハッピーハロウィンコレクション」を販売する。

　今年のハロウィンは、見た目にも美味しいホイップクリームケーキをお届け。ホイップクリームのデコレーションを様々な手法で施したスペシャルなカーディガンやワンピースが登場する。トレンドのロマンティックなムードを盛り込んだデザインで表現している。

　ホイップクリームにチェリーをのせたヘアバンドやポシェットなど、この時期ならではの小物もあわせて楽しめる。

●アイテム一覧（価格はすべて税込）
【カットソーアイテム】
秋の始まりにぴったりな、スウィートなケーキを描いたワンポイントのロングTシャツ。レーヨン、コットン混のベア天竺を使用し、適度にストレッチが効いたストレスフリーの素材を使用している。甘いホイップクリームをイメージしたバルーンスカート付きのレギンスを合わせれば、ケーキになったような気分でハロウィンを思う存分楽しめる。

■【KIDS】ケーキワンポイントロンT　4950円
サイズ：90／100／110／120
カラー：PNK

■【KIDS】ホイップクリームスカートレギンス　5280円
サイズ：90／100／110／120
カラー：CRM

■【BABY】ケーキワンポイントロンT　4950円
サイズ：80
カラー：PNK

■【BABY】ホイップクリームスカートレギンス　5280円
サイズ：80
カラー：CRM

【ニットアイテム】
まるで空気を含んだような、ふんわりと軽い着心地‘エアリーモコ’素材を使用したニットシリーズ。絞ったクリームをイメージした立体的なフリルやデコレーションをジャガードで施し、ケーキの断面を再現した。もこもこのホイップケーキに変身できるポンチョやカーディガン、ワンピースがお目見えとなる。

キッズのワンピースは、バルーンシルエットのスカートとホイップを絞ったようなパフスリーブが女子の心をくすぐるデザインに。吸水機能を備えており、快適な状態を保つ。

■【KIDS】エアリーモコホイップケーキカーディガン　1万1440円
サイズ：90／100／110／120
カラー：OWHT／PNK

■【KIDS】エアリーモコホイップケーキワンピース　1万1440円
サイズ：90／100／110／120
カラー：OWHT／PNK

■【BABY】エアリーモコホイップケーキポンチョ　1万1440円
サイズ：80
カラー：OWHT／PNK

【グッズ】
ハロウィンやお誕生日のコーディネートにもぴったりの、ふんわり軽い‘エアリーモコ’素材のニットを使用した雑貨も展開。てっぺんに大きなチェリーを乗せた、写真映えするキャッチーなデザインのヘアバンドや、チェリーをたくさん乗せたホイップケーキ型のバッグがハロウィンコーディネートを彩る。バッグはキャンディなどが入るサイズ感なので、ハロウィンのお菓子を入れるのもおすすめ。

■【KIDS】エアリーモコホイップケーキヘアバンド　3410円
サイズ：F
カラー：OWHT

■【KIDS】エアリーモコホイップケーキバッグ　5940円
サイズ：F
カラー：OWHT