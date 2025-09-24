「ジェラピケ」キッズ＆ベビー向け“ハロウィン”新作9・25発売 ホイップ＆チェリーをのせたヘアバンドほか
マッシュスタイルラボが展開するルームウェアブランド 「ジェラートピケ」のキッズ＆ベビーライン「ジェラート ピケ キッズ＆ベビー」が25日より、「ハッピーハロウィンコレクション」を販売する。
ホイップたっぷりケーキに変身！「ジェラートピケ」2025年ハロウィングッズ（一覧）キッズ＆ベビー向け“ハロウィン”新作9・25発売
今年のハロウィンは、見た目にも美味しいホイップクリームケーキをお届け。ホイップクリームのデコレーションを様々な手法で施したスペシャルなカーディガンやワンピースが登場する。トレンドのロマンティックなムードを盛り込んだデザインで表現している。
ホイップクリームにチェリーをのせたヘアバンドやポシェットなど、この時期ならではの小物もあわせて楽しめる。
●アイテム一覧（価格はすべて税込）
【カットソーアイテム】
秋の始まりにぴったりな、スウィートなケーキを描いたワンポイントのロングTシャツ。レーヨン、コットン混のベア天竺を使用し、適度にストレッチが効いたストレスフリーの素材を使用している。甘いホイップクリームをイメージしたバルーンスカート付きのレギンスを合わせれば、ケーキになったような気分でハロウィンを思う存分楽しめる。
■【KIDS】ケーキワンポイントロンT 4950円
サイズ：90／100／110／120
カラー：PNK
■【KIDS】ホイップクリームスカートレギンス 5280円
サイズ：90／100／110／120
カラー：CRM
■【BABY】ケーキワンポイントロンT 4950円
サイズ：80
カラー：PNK
■【BABY】ホイップクリームスカートレギンス 5280円
サイズ：80
カラー：CRM
【ニットアイテム】
まるで空気を含んだような、ふんわりと軽い着心地‘エアリーモコ’素材を使用したニットシリーズ。絞ったクリームをイメージした立体的なフリルやデコレーションをジャガードで施し、ケーキの断面を再現した。もこもこのホイップケーキに変身できるポンチョやカーディガン、ワンピースがお目見えとなる。
キッズのワンピースは、バルーンシルエットのスカートとホイップを絞ったようなパフスリーブが女子の心をくすぐるデザインに。吸水機能を備えており、快適な状態を保つ。
■【KIDS】エアリーモコホイップケーキカーディガン 1万1440円
サイズ：90／100／110／120
カラー：OWHT／PNK
■【KIDS】エアリーモコホイップケーキワンピース 1万1440円
サイズ：90／100／110／120
カラー：OWHT／PNK
■【BABY】エアリーモコホイップケーキポンチョ 1万1440円
サイズ：80
カラー：OWHT／PNK
【グッズ】
ハロウィンやお誕生日のコーディネートにもぴったりの、ふんわり軽い‘エアリーモコ’素材のニットを使用した雑貨も展開。てっぺんに大きなチェリーを乗せた、写真映えするキャッチーなデザインのヘアバンドや、チェリーをたくさん乗せたホイップケーキ型のバッグがハロウィンのコーディネートを彩る。バッグはキャンディなどが入るサイズ感なので、ハロウィンのお菓子を入れるのもおすすめ。
■【KIDS】エアリーモコホイップケーキヘアバンド 3410円
サイズ：F
カラー：OWHT
■【KIDS】エアリーモコホイップケーキバッグ 5940円
サイズ：F
カラー：OWHT
