ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん 「胃瘻から入れているのに結構味の違いが分かります」投与している経腸栄養剤の切り替えを報告 【ＡＬＳ闘病】





津久井教生さんは、「経腸栄養剤のラコールからイノソリッドに切り替えをしています」と題し「私は半固形の経腸栄養剤のラコールを胃瘻から投与していたのですが ラコールが１１月に販売終了になるのでイノソリッドという栄養剤に変えている最中です」と投稿。







続けて、「１日、、朝昼晩の３回投与しているのですが いっぺんに変えるとお腹が驚いてしまうので徐々に段階を踏まえてやっています」と明かしました。







津久井教生さんは、「最初は朝だけから、現在朝昼まできました 順調に切り替えていけています 気持ちが悪くなったりお腹を壊すこともありません 入れている時に若干唾液の量が多いかなぁくらいです」と投稿。







続けて、「胃瘻から入れているのに結構味の違いが分かります なんで？って思う方もいらっしゃると思います 匂いが違うのもそうですが１番の決め手はげっぷをした感じで味の違いを感じているんです（笑）」と説明しました。







津久井教生さんは最後に、「なんとなーくですがラコールは甘苦い感じでイノソリッドはビタミンっぽい感じがします イノソリッドは配合されているものも少し増えて、私にとってプラスのイメージです もうすぐ朝昼晩に切り替わります」とコメントし投稿を締めくくりました。







２024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



