フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーランドを訪れ、満喫したことを報告しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 ディズニー満喫スタイル「待ち時間はみんなでしりとり」 シンデレラ城を背景に笑顔の写真公開





中川さんは、「東京ディズニーランド」と題し、「午後からゆったり」とのコメントと共に複数枚の写真を公開。昼からのディズニーランド訪問を楽しむ姿を共有しました。







印象的なのは、アトラクション待ち時間の過ごし方についてのエピソードです。中川さんは「待ち時間はみんなでしりとりしましたっ」と記し、「『る』攻めが得意です笑」と自身のしりとり戦略を明かしています。







投稿には、ホットドッグの看板の前でグレーのTシャツと黒いボトムスを着用した中川さんが微笑んでいる姿やチュロスを手に持って石の壁の前で撮影した写真も投稿されており、パーク内のスナックも堪能した様子です。







また、白い装飾的なベンチに座る姿やシンデレラ城を背景にした写真も投稿されています。広々とした石畳の道を歩く中川さんの姿は、パーク内の開放的な雰囲気とマッチしています。







さらに、ハロウィンの衣装を身にまとったミッキーとミニーの人形が飾られた庭園の写真も投稿されており、季節のデコレーションを楽しんだ様子が伺えます。







この投稿に、「楽しまれて良かったですね」「安奈ちゃん 普通のコーデがいいね」「え？ディズニー貸切りですか？」「シャツのコーデでも秋を感じ素敵です」「カジュアルコーデでディズニー めちゃくちゃ楽しそうで素敵すぎです」などの声が寄せられています。







【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫



3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。



【担当：芸能情報ステーション】