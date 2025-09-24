ÊÆ·³¤Î±¿ÍÑ±Æ¶Á¡¢¥¢¥»¥¹¤ËÄÉ²Ã¤ò¡¡ÆáÇÆ·³¹Á°ÜÀß¤ÇÆüËÜ´Ä¶²ñµÄ
¡¡ÆáÇÆ»Ô¤ÎÊÆ·³ÆáÇÆ¹ÁÏÑ»ÜÀß¡ÊÆáÇÆ·³¹Á¡Ë¤Î²Æì¸©±ºÅº»Ô¤Ø¤Î°ÜÀß¤ò½ä¤ê¡¢¸¦µæ¼Ô¤é¤¬ÁÈ¿¥¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ´Ä¶²ñµÄ¡×¤Ï24Æü¡¢´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á¡Ê¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¤ÎÊýË¡½ñ¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ë¡¢ÊÆ·³¤Î¶¡ÍÑ³«»Ï¸å¤Î±Æ¶Á¤â²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ëÍý»ö²ñÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£»¿Æ±¼Ô¤È¤·¤ÆÂç³Ø¶µ¼ø¤é34¿Í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê²ÆìËÉ±Ò¶É¤Ï8·î18Æü¡¢Ëä¤áÎ©¤Æ¤ä¸î´ßÂ¤À®¤¬¡¢¥µ¥ó¥´¤ä¿å¼Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÀ¼ÌÀ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤ËÊÆ·³»ÜÀß¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´û¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÊÆ·³»ÜÀß¤Î·úÀß¡¦¶¡ÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÄ´ºº¡¦Í½Â¬¡¦É¾²Á¤ò¤·¡¢É¬Í×¤Ê´Ä¶ÊÝÁ´Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£