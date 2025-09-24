¡Ö¹â¹»¶µ»Õ¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é32Ç¯¡Ä50ºÐ¤Ç·ëº§È¯É½¤·¤¿½÷Í¥¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¥·¥ç¡¼¥È¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×
½÷Í¥¤Î±ó»³·Ê¿¥»Ò¤µ¤ó¡Ê¤È¤ª¤ä¤Þ¡¦¤¤ç¤ª¤³¡¢50¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£º£Ç¯5·î¡¢50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿±ó»³¤µ¤ó¤Îµ¤ÉÊ¤¢¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö50ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×±ó»³·Ê¿¥»Ò¤µ¤ó¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢
±ó»³¤µ¤ó¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ê¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤ÈÃ¸¤¤¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¡¢ÇöÅí¿§¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¯¤â½Ê¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥³¡¼¥Ç¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢·Ú¤¤¥¦¥§¡¼¥Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ï¡¢¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¡õ"¥ª¥óÈý"¤ÎÁ°È±¤¬¤É¤³¤«¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¶Á¿¤Ê·Ê¿¥»Ò¤µ¤ó¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤£¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÑ³¤¯¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹¥¤¡×¡Ö50ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°Ì¡¢åºÎï¤Ê°õ¾Ý¡×¡Ö¡ØÍÅ±ð¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î½÷À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
±ó»³¤µ¤ó¤Ï1975Ç¯5·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1993Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¹â¹»¶µ»Õ¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÇðÌÚËúÌò¤ò±é¤¸¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£2001Ç¯¡¢Ì¤º§¤ÇÃË»ù¤ò½Ð»º¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï¡Öµ¶¤ê¤Î²Ö±à¡×¤Ç¼ç±é¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏTBS ¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×Âè8ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£