『あさイチ』ゲストに今田美桜さん

連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

およそ半年間にわたる放送を終え、9月26日にいよいよ最終回を迎えます。

その最終回当日、同ドラマの主演でヒロイン「のぶ」役の今田美桜さんが『あさイチ』(総合あさ8:15〜)『プレミアムトーク』に出演決定！

放送直後、秘蔵映像をまじえながら出演を終えての気持ちを語ります。

さらに同コーナーでは、共演者が明かす今田さんとの撮影エピソードも…。



１年間ともに歩んだ柳井嵩役の北村匠海さんが語る、台本になかった今田さんの涙とは？

のぶにとって初めてのお見合い相手で、夫となった若松次郎役の中島歩さんだけが知る、短い撮影期間で夫婦の絆を見せたその舞台裏とは。

さらに脚本・中園ミホさんが託したセリフに今田さんはどうこたえたのか…。

「のぶ」が紡いだ言葉の数々をふりかえりながら、今田さん自身が込めた思いをあらためて語ります。

放送は9月26日（金）午前8:15〜＜総合＞にて。

＜HP＞

あさイチ - NHK（https://www.nhk.jp/p/asaichi/ts/KV93JMQRY8/）