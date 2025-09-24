【5.6万いいね】鬼教官は警察犬!? 鑑識課員との絆が光る一枚に「めっちゃほっこりする」「最高のバディだぜ」の声
大阪府警に勤務する警察犬と鑑識課員。互いの関係性を捉えた1枚がSNSで話題に。執筆時点までに5.6万ものいいねが寄せられています。
令和4年広報写真コンクール入賞作品
○警察庁官房長賞「努力あっての実績」
大阪府警鑑識課員による作品です。
今日も一緒にトレーニング!!
毎日、私はあなたを乗せて腕立て伏せ。
ふたりで犯人を捕まえるために鍛えておかないとね。
(@NPA_KOHOより引用)
鑑識課員の上にどっしると座る警察犬。その重みに耐えながら、必死に腕立て伏せを続ける鑑識課員さんのこの表情。警察犬の鬼教官ぶりがすごいですね。通常伏せるのは犬の方なのに、人間の方が伏せた状態でいるという逆転の関係性も、おもしろい!
この光景に、「なんという鬼教官(ずっしり30kg級」「イッヌ楽しそうw」「かわいいコンビだなぁ」「めっちゃほっこりする一枚だな」「最高のバディだぜ」といったコメントが続々と。一人ではなかなか続かない筋トレも、バディと一緒なら頑張れますよね。
どんな現場でも、お互いに助け合いながら解決へと向かう鑑識課員と警察犬。これからも犯人逮捕のために、仲良く鍛え合ってもらいですね。頼りにしてます!!
