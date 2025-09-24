森田理香子と岡本綾子、師弟の屈託のない笑顔にファンも大喜び 「最高の笑顔過ぎるな」
森田理香子が自身のインスタグラムを更新。今季、国内女子ツアーに初参戦となった「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」を振り返った。
【写真】師匠・岡本綾子と笑顔の3ショット【本人のInstagramより】
「なかなか会えない方々と会えて たくさんの笑顔と元気をいただけた週でした!! 人と人とのつながり〜縁〜 タイミングもありますがこれからも大事にしていきたいと思います」と記すと、大切な人たちと撮った3枚の写真を公開した。その1枚目は私服に着替えた森田が、和室で師匠の岡本綾子とともに満面の笑顔を浮かべた3ショット。2人の屈託のない笑顔はファンを大いに喜ばせていた。続けて「ファンの皆様へ」と記すと、「昔は無愛想で笑顔もなく なかなかファンの皆様と話したりできんかったけど 変わらず昔から応援してくださって感謝です」と綴り、これからも成長し続ける森田を応援してくださいと呼びかけていた。今季初参戦の大会では予選を通過したものの、最終日にもスコアを伸ばすことが出来ず、ブービー賞の55位だったことを念頭に「また一から出直します!!」と気持ちを入れ替えて投稿を締めくくった。この投稿を見たファンは「師匠 岡本綾子さんとのスリーショット 良いですね」「1枚目 最高の笑顔過ぎるな」「プレー姿がとてもカッコ良かったです」、そして「ホント！ 無愛想でしたよね〜笑」など、たくさんのコメントが寄せられていた。次戦はどの大会になるのか。ファンは再びギャラリーとして観戦できる日を楽しみに待っている。
