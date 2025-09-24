県内では25日、、各地で不安定な天気となっています。薩摩・大隅・種子島屋久島地方では朝にかけて雷を伴う激しい雨の恐れがあり、注意が必要です。午後には次第に天気が回復する見込みで、奄美地方では昼過ぎから晴れる予報です。



日本の南の海上で台風20号が発生。現在はフィリピン東の海上にあり、暴風域を伴いながら発達する見込みです。今後は、大陸方向へ進むと予想されており、県内への直接的な影響はないと見られています。（詳しくは動画をご覧ください）