お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（39）が23日放送のフジテレビ「EXITV」（火曜深夜1・25）に出演。つい見てしまうYouTube動画を明かした。

「コンビ水入らずSP 」として放送されたこの日。妻の浮気を疑う視聴者の投稿でトークを展開する中、りんたろー。は「浮気現場に突撃するYouTubeとか見たことある？めっちゃあるよね」。

兼近大樹が「え？」と驚くと、りんたろー。は「すっげえ面白いよ。言ったら探偵みたいな、YouTuberが付いてって、“今どういう状況かお分かりですよね”みたいな感じとかで始まるんだけど、結構逆上よ。“あんたが稼いで来ねえから悪いんだろ”みたいな」と苦笑した。

兼近は「マジで？」とあ然。りんたろー。は「泣いちゃうよな、そんなこと言われたら。でもあれ見ちゃうんだよなね」。兼近が「やめな。見たことないし…出てきたことない」とするも、りんたろー。は「めっちゃおもろいよ。おもろいって言っていいのかどうかわかんないけど」と笑った。

「浮気相手が嫁にブチ切れるパターンとか。“あんたが魅力ないからだろ！”みたいな。面白い、最高ですよ」と続けると、「面白いんだ」と兼近。「俺、ウサギがいろんな動物から逃げる動画ばっか出てくる。幸せ。動物がうわー！って追っかけて捕まっちゃう！と思ったら、うさぎが方向転換してうわー！ってなって転んだりとかして、“行けー！”みたいな」と話した。