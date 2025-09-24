¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈÉÙ¹ë¡Ö±Ê±ó¤Î¿ÆÍ§¡×¡¡²¿¼Ô¤«ÊÆ¼óÅÔ¤ËÁü¡¢¤ä¤æ¤¹¤ëÁÀ¤¤
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥óÃæ¿´Éô¤Ë23Æü¡¢¾¯½÷¤é¤Ø¤ÎÀÅªµÔÂÔºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¼«»¦¤·¤¿ÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÁü¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ºîÉÊÌ¾¤Ï¡Ö±Ê±ó¤Î¿ÆÍ§¡×¡£ÀßÃÖ¼Ô¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¤ä¤æ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áü¤Ï¹â¤µÌó4¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñµÄ»öÆ²¤ËÌÌ¤¹¤ëÎÐÃÏÂÓ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥â¡¼¥ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤¬ÍÙ¤ë¤è¤¦¤ËÂ¤ò¾å¤²¤Æ¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢ÌÃÈÄ¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¡¢ºÇ¤â¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤À¤Ã¤¿¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î±Ê±ó¤Îå«¤ò½Ë¤¦¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£