Cocomi、ショーパン姿で美脚チラリ「上品」「スタイル良い」
【モデルプレス＝2025/09/24】フルート奏者のCocomiが23日、自身のInstagramを更新。西本願寺訪問での美しい脚が際立つ後ろ姿を公開した。
【写真】Cocomi、美脚際立つミニ丈私服
Cocomiは「西本願寺。流れてくる雅楽を聴いてました。心地よかったです」とコメントし、京都の西本願寺で美しい脚が際立つ後ろ姿を披露した。投稿では「数年前、ここで村松崇継先生の『Earth』を演奏させていただきました。どれ程贅沢で貴重な経験だったのだろうと、ジーンとしました」と過去の演奏経験を振り返り、寺院での特別な思い出について語っている。
この投稿に、ファンからは「上品」「素敵」「二度見した」「スタイル良い」「美脚」「雰囲気ある」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
