小嶋陽菜、美バスト際立つコルセット姿 マルセイユでのショットに「スタイルの良さが際立つ」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/09/24】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が23日、自身のInstagramを更新。マルセイユでの美しいバストラインが際立つコルセットスタイルを公開した。
小嶋は「マルセイユVLOGアップしたのでチェックしてね」とコメントし、フランス・マルセイユの滞在先で美しいバストラインが際立つ赤いギンガムチェックのコルセットスタイルを披露した。投稿では「行ってみたかった場所、ビーチでのメイク紹介もしています」とVLOGの内容についても言及している。
この投稿に、ファンからは「素敵」「綺麗」「二度見した」「スタイルの良さが際立つ」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
