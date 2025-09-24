“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、へそ出しショーパン姿「脚が長くて綺麗」「仕上がってきてる」の声
【モデルプレス＝2025/09/24】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が23日、自身のInstagramを更新。写真集撮影に向けた体作りの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】新喜劇女優、へそ出しショーパンのありのままの姿
小寺は「57日後に写真集撮影するこてまりちゃん」と撮影への意気込みを語り、「1時間ウォーキングしたり筋トレしたり運動した後は、ゴリラのひとつかみでマッサージ」と日々のトレーニングメニューを紹介した。写真では、へそ出しのクロップドトップスにショートパンツを合わせたスポーティなスタイルで、運動後の引き締まったボディラインが確認できる。
この投稿に、ファンからは「脚が長くて綺麗」「仕上がってきてる」「トレーニング効果が出てる」「可愛い」「努力が素晴らしい」「すでにスタイル抜群」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆小寺真理、へそ出しショーパン姿でトレーニング成果報告
