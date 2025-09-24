アヤノは夫のフミヤと息子と共に、義父母と敷地内同居をしていた。義父が健在のころは程よい距離感が保たれていたが、義父が亡くなったあと、義母の過干渉が突然始まり…。■義母が毎日家に来て…アヤノは夫に義母のことを相談しました。その後、アヤノが留守中に義母が勝手に家にあがり、洗濯物をたたんでいたこともありました。家に入った途端、布団を叩く音はしなくなりました。もしかして義母の嫌がらせ？ アヤノは思いました。

その夜、夫のフミヤが布団を持って帰宅したので、聞いてみると…■夫は味方になってくれない！夜、息子を寝かしつけていたアヤノは、夫がいないことに気づきました。こんな時間にどこへ？ 携帯に電話してもつながりません。そして、しばらくして帰ってきたと思ったら…寄り添ってくれない夫に失望するアヤノ。そして、義母の嫌がらせは一体いつまで続くのでしょうか…？こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年7月31日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者「早く別れましょう」まずは義母に対するコメントを紹介します。

・配偶者を亡くすって色んな意味で人間変わってしまうことが多々ありますね。この義母は悪い方向に進んでいくのですね…。



・この義母は生まれつきこういう性格だったのか、それとも自分が姑にされたことをお嫁さんで晴らしているのか。どっちにしろ迷惑だからやめれ。



・これ、義母の行動を義父が抑えていたんじゃない？ で、義父が亡くなって抑えがなくなったから、好き勝手するようになったんだろうと思う。当然、嫁イビリも含まれる訳で、それも解禁されたってことじゃあ？



・お義母さん、もはやモンスターやん。



・善意か嫌がらせかわかんないの？ この義母の言動は病的だよ。



・嫁いじめに全力を傾ける姑。暇だな。その体力があるなら、働け。



・義母とかはアレルギーとか花粉症とかを軽くみてるよね⁉ 気合いで治せとか神経質なんだからとか言って。命に関わるくらい個人差があるから、ちゃんと理解してほしいよ。



・旦那も気持ち悪いけど、義母の男がいないと生きていけない感も気持ち悪過ぎる…



・マザコン、ていうか、義母の気持ち悪さったらないな…さみしいから来てって、彼女か！

アヤノに寄り添ってくれない夫のフミヤに対しても厳しい意見が集中。

・旦那さん、義母はあなたにとっては母で家族かもしれないけど、嫁からすればただの他人よりも気を遣う血が繋がらない人なんですよ…。例えば入院中の看護師さんや家政婦さんが洗濯物を触るのと全然違うのよ…。そこが分からない旦那イラっ。



・流石に夫が頭お花畑すぎる。



・この夫もなー…。あんたの好き嫌いより奥さんの身体を心配してやりなよ。



・母さん、母さんって、ありがちだけどイラつくわぁ。



・まあ、いつまでも甘やかしてくれる母親にヨシヨシしてもらって「息子」でいれば楽だろうけどさ、大事にするべき人の優先順位を間違えると取り返しがつかなくなるよ。あと、親はいつまでも元気じゃないよ。一生「息子」でいることはできないからね。



・同じ父親としてドン引き。びっくりするわ…自分の母親も大事やけど、妻とまだ小さい自分の子どもが1番大事に決まってるやろ。奥様、子どもを連れて帰りましょう。ここにいる必要はなし！



・あ、この旦那ダメだこりゃ。花粉もそうだけどわざと土埃起こしているのは、お嫁さんだけじゃなくて、孫にも喘息のリスクを負わせているってこと。この旦那、妻子がアレルギーや喘息で○くなってしまってもまだ、母さんに悪気はないって言っていられるのかしら？



・比較がおかしい。子どもを特別に思うのは母親だけだっていうのか？ 父親であるお前はどうなんだ。これから一生を共にする妻や自分の血を分けた子どもより、母親が特別大事だというならそもそも結婚するな。死ぬまで独りで母親の面倒見てろよ。察して欲しい？ 話してるでしょうが。それでも寄り添わないんでしょ？ 日本語通じてないのか？ この旦那ホントダメだわ。

離婚や絶縁を勧めるコメントも多数。

・旦那を母屋に返品した方がいいんじゃないかと。



・本当に性格の悪い人だったんだね。もうこれ離婚案件じゃない？



・嫌だと言われいることをやるのは嫌がらせ。今だけだとしても、そんなことをする人。期待するだけ時間の無駄。早く離れましょう。



・敷地内同居だろうが百害あって一利なし。むしろ逃走経路を塞いでる分、タチが悪い。義父が死んで寂しい？ 知るか。こっちに干渉するなら絶縁、絶縁。



・旦那役立たずだから、早い段階で子どもを連れて逃げた方がいいんじゃない？ すぐに出て行かずに戦うなら、旦那を義母に渡して嫌がらせの監視カメラの設置や鍵変えるなどして、2人が出入りできないようにするとか対策は必要かな。



・嫁いびりされてそれを旦那に訴えてどっちに味方するかで決まるよね。嫁の味方をしてくれない旦那とは離婚した方がいいよ。これからもずっとこんな調子なんだろうからね。

アヤノがはっきりと義母にやめてほしいと伝えるのが一番だと思いますが…。(田辺香)