多部未華子さんが、マクドナルドの新テレビCM「セット500『カプセルトイ』篇」（9月23日から全国で放映中）に出演。多部さんがカプセルトイに夢中になり、500円玉を握りしめながら目当てのフィギュアを狙う姿が描かれます。

カプセルトイに夢中の多部さんが辿り着いた先は……

新CMでは、カプセルトイマシンの前で500円玉を手に、お目当てのフィギュアを狙ってハンドルを回し続ける多部さんの姿が。しかし何度挑戦しても同じフィギュアばかりが出てきて、残念そうな表情を浮かべます。

最後の「ワンコイン」を投入しようとしたその時、多部さんは「マックがワタシを呼んでいる」と、その500円でマクドナルドに直行。満面の笑顔とともにシアワセの「セット500」を楽しむストーリーが描かれています。

セット500 カプセルトイ篇（YouTube）

https://youtu.be/LuWiqQ0Z0Yg



最後には可愛らしいサプライズも

全フロアで合計1000台を超えるカプセルトイマシンがある施設で行われた同CMの撮影。子どもの頃、お小遣いをもらうと近所の駄菓子屋へ出かけてカプセルトイを回した思い出があるという多部さんは、壮大な光景に驚きながらも、バラエティに富んだアイテムを眺めてウキウキとした表情を見せていたといいます。

CMの最後には、マクドナルド店舗で出会った女の子が多部さんにプレゼントをくれるシーンが。その中身は……まさかの“あのキャラクター”。子役の女の子の可愛らしい演技に、多部さんも「本当にかわいい〜！」「こんなに小さいのに……どうやって芝居を覚えているんだろう。たくさん練習したのかなぁ？」と、笑顔をほころばせていたそうです。

500円台で楽しめる「セット500」の魅力

今回のCMで紹介されている「セット500」は、「ハンバーガー」「マックチキン」「スパチキ」「チキチー」「エグチ」の5種類のバーガーに、選べるサイドメニューとドリンクMがついて、いつでも500円台で楽しめるお得なセットです。

5種類のバーガーから選べる豊富なラインアップと、サイドメニュー・ドリンク付きで440通りもの組み合わせから選べる楽しさが魅力（追加料金のかかるサイド・ドリンクのサイズ変更など除く）。なお、多部さんのオススメは「セット500」の中でも「エグチ」のセットとのことです。

また、恋愛リアリティショー『オフライン ラブ』（Netflix）で話題となった芸人・面高ケンスケさんが登場するSNS企画も9月24日（水）からスタート。マクドナルドの店内で「セット500」を楽しみながら、日常のシアワセを噛みしめるストーリーが公開される予定です。