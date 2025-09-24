【これからの見通し】パウエルＦＲＢ議長講演を通過、材料探しの局面に



昨日の海外市場で注目されたパウエルＦＲＢ議長の講演は、ほぼ米ＦＯＭＣ時の会見と同様の内容にとどまった。市場はしばらくしてから、ややドル安の反応を示したが、その動きは長続きしていない。事前に注目されていただけにやや肩透かしを食った格好だった。本日はドル買いの動きが優勢となっており、なかなかドル相場の方向性は明確にはならない。材料探しの局面と言えそうだ。



このあとの海外市場で発表される経済指標は、トルコ設備稼働率（9月）、ドイツＩｆｏ景況感指数（9月）、米MBA住宅ローン申請指数（09/13 - 09/19）、米新築住宅販売件数（8月）、チェコ中銀政策金利（9月）などが予定されている。ドイツＩｆｏ景況感指数は８９．４と前回の８９．０から小幅に改善する見込み。米新築住宅販売件数は年率換算６５万件と前回の６５．２万件とほぼ同水準の予想となっている。



発言イベント関連では、グリーン英中銀委員がイベント「供給ショックと金融政策」に出席する。デイリー・サンフランシスコ連銀総裁が米経済見通しについて講演を行う。質疑応答もあることからかなり突っ込んだ内容が期待される。



その他には、米週間石油在庫統計が発表される。米２年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）および米５年債入札（700億ドル）が実施される予定。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

