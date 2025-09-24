※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は芹との関係を疑われ夫婦仲が揺らぎますが、実際に裏切っていたのは藤枝でした。藤枝は感情を爆発させ退職し、芹も社内で孤立して欠勤を重ねます。長く心を沈めていた妻は、ようやく友人と再会し、応援の言葉に力づけられました。一方、草太の退職日には新部長・葉山の計らいで送別会が開かれます。同期が減っていく寂しさが漂う中、漆谷は「なんで俺を部長に推してくれなかったんだ！」と草太に絡んでくるのでした。



■自称・精一杯頑張っている男？漆谷の主張

■葉山が部長に適任な理由■口が堅いのは上司として重要な素質自分が部長に推されなかったことをぶつぶつ嘆く漆谷に、草太は「どう見ても葉山さんが適任だよ」とあっさり返します。人望の厚さもさることながら、口が堅く情報漏洩の心配がないこと――それは上司に欠かせない資質だと淡々と諭しました。図星を突かれた漆谷は、思い当たる節がありすぎて、ぐうの音も出ずに黙り込むしかなかったのです。(スズ)