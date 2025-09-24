IMALU、兄・二千翔さんの結婚式を報告 ジミー大西は「フランスパンで歯が抜けたらしい」
タレントのIMALUが24日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。兄の二千翔（にちか）さんの結婚式を報告した。
【写真あり】「お二人似てきましたね」息子・二千翔さん＆元夫・さんまの2ショット 大竹しのぶが公開
IMALUは「兄の結婚式でした」と写真を添えて投稿。さらに、ジミー大西の動画も添えて「フランスパンで歯が抜けたらしい」とらしさあふれる様子を伝えていた。
2025年6月11日放送のNHKラジオ第1『大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”』（後9：05）で、母の大竹しのぶが「さんまさんがテレビ番組で言っていたように、彼女ができたんですね。それを私がラジオで言うのもプライベートなことなので、別に芸能人でもないし、言うのもあれかなと思ったんですけど。なんとその長男がですね、めでたく結婚いたしました！やったー！」とうれしそうに報告。
続けて「本当にありがとうございます。本当にうれしいです。1年半前のお正月に、今年の目標を言わないといけないコーナーがあるんですけど『来年こそは彼女を見つけて、40までには結婚したい』と宣言していたんですね。その時は彼女もいなかったけど、体重も戻して、お見合いみたいなことをしまして。それで、とてもステキな20代のお嬢さんと出会って。この度、めでたく結婚することができました」と伝えた。
