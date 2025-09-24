女優の上戸彩（40）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」にゲスト出演。子供が生まれてからの仕事の変化について語った。

上戸は今年でデビュー25周年。2012年9月14日、自身の27歳の誕生日にEXILE HIROと結婚。2015年に第1子長女、19年に第2子長男、23年に第3子次男を出産している。

司会の黒柳徹子から「母となった時に、生活が役に生かせます？」と問われると、上戸は「はい。リアルになります。生々しくなりますね。子供が出てくる母親役とかだったら」と打ち明けた。

「子供がやっぱり生まれる前だと、同じ目線になって丁寧に全て子供と話さないとって多分思っていた芝居も、実際子育てしてみると、背中で返事することもあれば、凄くがさつに会話することも」と言い、「それが何かリアルというか。なのでそういう芝居をいかしたりすることもありますね」と語った。

子供たちは出演作を見るのかとの質問には「コマーシャルとかは見ますけど。作品みたいな、ちょっとこうスイッチ切り替えるようなものは見たことないと思います」と上戸。CMについては「喜んでます。ママだーって。それが凄くうれしいです」と声を弾ませた。

3人の子供の母になったことは凄いと言われ「そうですよね」としみじみと話し、「本当にだから今こうして、お仕事を頂けている、自分の席を取っておいてもらえてることがもう感謝でしかないです」と思いを述べた。

それでも「逆に、これ絶対現場に迷惑かけちゃうなとか、スケジュール皆さん大変な思いさせちゃいそうだな、振り回しちゃいそうだっていう作品には手を出さないようにしてます」と慎重に作品を選んでいると告白。黒柳が「両立できる役を引き受けてるって感じ？」と続けると「そうです」とうなずいた。

仕事は続けていきたいとし「そうなった時に、もっとどっぷりもう入り込めるような作品もやらせていただけたらなって思います」と前を見据えた。