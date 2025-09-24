旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に、あの美女タレントが初ゲスト出演！ キャスター卒業後に金髪にイメチェンした彼女は、山形県の絶景にはしゃぎまくり。その無邪気なリアクションは、タレント・勝俣州和のハートに特に刺さったようだ。

『朝だ！生です旅サラダ』に初めて出演したのは、タレントのホラン千秋。ホランといえば、キャスターとして8年間出演したTBSの情報番組『Nスタ』を、2025年3月下旬に卒業したことが記憶に新しい。

ホランは、長らく黒髪ショートを貫いてきたが、『Nスタ』卒業を機に金髪へカラーチェンジ！さらには、肩まで伸びたウェーブヘアから、サイドと襟足を刈り上げたハンサムショートにし、雰囲気をガラリと変えた。

そんなホランは、『旅サラダ』のロケで山形県を初めて訪れた。山形といえば、美しい自然、温泉、おいしいフルーツ、日本を代表する木工家具メーカー・天童木工など、魅力が満載。ホランはこれらに加えて、「将棋の街として、結構夕方のニュースで藤井聡太さんが活躍されていることをお伝えしていたので、気になっていた」とのこと。

山形の風景を楽しみたいとホランが向かったのは、豊かな自然と温泉で有名な蔵王だ。彼女は、ロープウェイで空中散歩を楽しみ、少々寒いほどの涼しさに驚き、眼下に広がる景色に、「すご～い！ 目線の先に雲！」と感動！ 絶景を近くで見ようとデッキの手すりに駆け寄り、「気持ちいいね～風もちょうどいい～！」と大喜びし、遠くへ向かって「ヤッホ～！」と叫び、子どものようにはしゃいだ。

無邪気なホランに、VTRを見守るスタジオ一同はニッコリ。勝俣州和は特にハートに刺さったようで、「俺、走る子好きなんだよね～なんかいいよね～」「走るよね、うれしいときにね～！」「小学生みたいでいいね～！」と、彼女のリアクションを褒めた。なお、この一連の様子は、9月20日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で紹介された。

