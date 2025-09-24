大学の運動部員が違法薬物を使用する事件が後を絶たない。

２２日には、専修大アイスホッケー部員による大麻使用の疑いが明らかになったほか、６〜８月には天理大ラグビー部や国士舘大男子柔道部などの強豪校の部員らが大麻所持などの容疑で相次いで逮捕された。専門家は、閉鎖的な環境の改善や寮の管理強化が必要だと警鐘を鳴らす。（割田謙一郎、小松大樹）

好奇心とストレス

「全学を挙げて再発防止に取り組む」。専修大は２２日、アイスホッケー部の部員３人が麻薬取締法違反容疑で書類送検されたことを受け、コメントを出した。７月２９日に川崎市内のコンビニ店付近で大麻とみられる植物片を所持し、翌３０日、３人が住む学生寮が神奈川県警の捜索を受けたという。

今月１８日には、寮で大麻を使用したなどとして、同法違反に問われた天理大ラグビー部元部員２人の初公判が奈良地裁で開かれた。同部は２０２０年度の全国大学選手権で優勝した名門。「好奇心とストレスで使った」。２人はそう動機を明かした。

五輪連覇の故・斉藤仁さんや日本代表の鈴木桂治監督らを輩出した国士舘大男子柔道部でも６月、１〜２年生の部員６人が寮で大麻を使用していたことが判明した。捜査関係者によると、６人は警視庁の任意の調べに「２日に１回は使った」「大麻を使えば、嫌なことを忘れることができた」などと話したという。寮の部屋からは乾燥大麻などが見つかり、４人が８月に同法違反容疑で摘発され、その後、１人が起訴された。

断りづらさ

東京農業大ボクシング部、日本大アメフト部、早稲田大相撲部――。２３年以降、大学の運動部員による薬物事件は相次いでいる。国士舘大では、警察官による薬物乱用の防止講習会を開き、大学職員が寮を巡回してきたが、同大関係者は「指導者と部員のコミュニケーションが不足し、異変に気づくことができなかった」と悔やむ。

薬物問題に詳しい長崎国際大の山口拓教授（神経薬理学）は「強豪校ではレギュラー争いが激しく、『結果を残さなくてはいけない』という重圧がある。上下関係も厳しく、上級生から薬物を勧められたら断りづらい構図もある」と話す。

容易に持ち込み

特に課題となっているのが、運動部の寮の管理だ。相次ぐ薬物事件の多くは寮が舞台になっている。日大アメフト部の事件では、コーチ２人が同じ寮で生活していたにもかかわらず、空き部屋や屋上で大麻が使われた。

東京都内の大学の運動部に所属する男子学生は「監督やコーチが寮の部屋に来ることはなく、手荷物検査もない。薬物は簡単に持ち込める」と打ち明ける。

国士舘大では今後、寮内の部屋の点検を強化するとともに、部員と積極的にコミュニケーションを図り、部内での孤立を防ぐ取り組みにも力を入れるという。

アスリート教育に詳しい追手門学院大の吉田良治客員教授（スポーツマネジメント）は「運動部では部活動が生活の中心となり、善悪の感覚がマヒしがちだ。指導者は寮の管理を強化するだけでなく、授業にもきちんと出席させ、競技引退後のセカンドキャリアについても教育していく必要がある」と指摘している。

１０〜２０歳代が７割超

若年層への薬物使用の広がりは深刻だ。警察庁によると、昨年１年間に全国の警察が大麻事件で摘発した６０７８人のうち、１０〜２０歳代は４４７８人と７割超を占め、１０年前の７３８人から６倍となっている。

同庁が、昨年１０〜１１月に大麻の単純所持容疑で摘発した８８９人に調査したところ、１０〜２０歳代の４割はインターネットで入手先の情報を得ていた。その多くは、Ｘ（旧ツイッター）と匿名性の高い通信アプリの「テレグラム」だった。

友人や知人から大麻を入手するケースも多い。捜査関係者によると、国士舘大男子柔道部員の１人は警視庁の任意の調べに、「高校時代の同級生から買った」などと説明したという。

大麻は、依存性の高い薬物への入り口となる「ゲートウェー・ドラッグ」とされている。同庁幹部は「売人が大麻を売る際に、覚醒剤を無料で渡す手口もある。興味本位で絶対に手を出さないでほしい」と語った。