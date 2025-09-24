9月22日の総裁選立会演説会で突如、大伴家持の和歌を披露した高市早苗前経済安保相（64）。彼女の熱烈な支援者は多いが、2023年に2000万円もの高額の寄附をしている男性が「週刊文春」の取材にその理由を語った。

寄附を受けているのは高市氏が代表を務める政党支部「自由民主党奈良県第二選挙区支部」だ。2023年の収入欄を紐解くと、巨額の数字が目に飛び込んでくる。

〈河田誠一郎 20000000円 令和5年3月23日〉

一体、何者なのか。商社関係者が語る。

「オフィスの設計・施工や関連用品の販売などを手掛ける富士ビジネス社の代表を30年近く務めた人物。同社の従業員は約300人で、年商は約260億円。河田氏は現在、相談役という立場です」

「高市さんに懸ける気持ちで2000万円を出した」

2000万円は、政治資金規正法で規定されている、個人が1年で支払える限度額だ。河田氏に寄附をした理由を聞いた。

「自民党なら高市さんしかいない。積極財政派なところもいい。高市さんに懸ける気持ちで2000万円を出したんです」

ただ、この河田氏。最近は参政党のある女性議員を応援しているというのだ――。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月2日号）