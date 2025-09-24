〈「父親についても絶対にやる」浅草資産家夫婦次女殺害事件に新展開「経営していたホテルは好調」「マンションは退去者が相次ぎ…」〉から続く

東京・浅草に住む夫婦が親族4人に有害な化学物質を飲ませて殺害したとして逮捕された事件。「週刊文春」は亡くなった次女・細谷美輝(よしき)ちゃんが両親から身体的虐待を受けたことをうかがわせる「証拠写真」を入手した。

【画像】「美輝ちゃんの体の傷はどんどん増えた」細谷夫妻の“虐待”証拠写真。わが子を笑顔で抱く志保被告の姿も…

◇◇◇

エチレングリコールで親族4人を殺害した容疑

事件は2023年3月、当時わずか4歳だった美輝ちゃんの死亡がきっかけで発覚した。

警視庁は、それから1年後の2024年2月、美輝ちゃんの体内から車の不凍液などに使用されるエチレングリコールが検出されたとして、殺人容疑で浅草のホテルを経営していた父親の健一被告（44）と母親の志保被告（39）を逮捕した。



細谷健一被告、志保被告

「2018年1月に健一の母・八重子さん（享年68）、同年4月に姉の美奈子さん（同41）、同年6月に父・勇さん（同73）が相次いで亡くなっており、彼ら3人を殺害した容疑でも警察は2人を再逮捕した。

3人は美輝ちゃんと同じく、エチレングリコールを夫妻から摂取させられ、死亡したとみられる。今年3月までに、健一は美輝ちゃんを除く3人の殺害容疑で起訴され、志保は親族4人全員の殺害容疑で起訴された。取り調べでは、健一は軽い雑談に応じるものの、志保は完全に黙秘。当局は一連の犯行を主導したのは志保とみている」（全国紙社会部記者）

親族4人が連続して殺害された凄惨な事件。夫妻による美輝ちゃんへの“地獄虐待”をうかがわせる写真を週刊文春は独占入手した。

美輝ちゃんの体の傷がどんどん増えて…

それは美輝ちゃんが亡くなる半年前の2022年9月29日のこと。保育園が当時撮影した顔写真には、右のおでこに痛ましい青あざができている美輝ちゃんが写っていた。当時の保育園の記録にはこう記されている。

〈家庭の室内を走っていて転倒、壁にぶつけた。9：00頃 9時30分に一度登園するが、頭部のけがのため、通院をお願いする〉

その約1カ月後の11月4日の記録では、美輝ちゃんの体の傷がどんどん増えたことがわかる。

〈・右頬のアザ ・左目上のアザ、傷 ・左頬の傷 ・鼻2ヶ所の傷 受け入れでは傷のみ確認。父より…自分で引っ掻いた その後、担任がアザに気付く。本児は傷もアザも「わからない」と言う〉

父は「自分でひっかいたものだ」と園に説明し、美輝ちゃんも言葉を濁した。だが、それから3日後――。

◇◇◇

美輝ちゃんが園に打ち明けた衝撃の真実とは。そして、健一、志保夫妻が行っていたあまりに陰惨な虐待の実態とは？ その全貌は24日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」ならびに25日（木）発売の「週刊文春」で報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月2日号）