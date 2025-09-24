お笑いコンビ、オードリーの春日俊彰（46）が23日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の『勝手にテレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。自身の冠番組である、BSテレ東「オードリー春日の知らない街で自腹せんべろ」について宣伝した。

伊集院光から「俺、ちゃんと見てなくて、いつも佐久間さんからヤバい番組だって聞く」と語った。

テレビプロデューサー佐久間宣行氏は「最初は安くてうまい店をめぐって、1軒1000円くらいでハシゴして行く番組だと思ったのよ。そうしたら、マジでリアル1000円しか使わないから全部の店を下見するんですよ。1時間半とか歩くでしょ？」と番組を解説した上で春日に質問した。

春日は「1時間半どころじゃないですよ。30分番組ですけど、3時間半とか」と答えて笑わせた。

伊集院は「ごめん、今言ってる工程は、スタッフが下調べでやることじゃないの？」と質問した。

春日は「それが全くないんですよ。聞いたら、会議はしてるらしいんですけど、行く街だけ決めておしまいなんです」と答えて笑わせた。

伊集院光は自身の生まれ育った、都電荒川線の小台駅で飲み歩いていた回にふれ、「（30分）持たない街よ」と笑わせた。

春日は「後から聞いたらスタッフさん技術さん含めてキツかったって言ってました」と答えた。