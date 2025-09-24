明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨
１０：３０ 日・４０年物国債の入札
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）
２１：３０ 米・耐久財受注
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：３０ 米・卸売在庫
２３：００ 米・中古住宅販売件数
※日・東京ゲームショウ２０２５が開幕（２８日まで）
※米・７年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ファマライズ<2796>，ニイタカ<4465>，オプトエレ<6664>，ＦフォースＧ<7068>，ＮａＩＴＯ<7624>
※東証プライム上場：オリオンビール<409A>
※東証グロース上場：ＧＭＯコマース<410A>
出所：MINKABU PRESS
