

中国の自動車メーカーにとって、買い替え補助金の縮小は死活問題になりかねない。写真は補助金のお得感を強調するBYDの販促キャンペーン広告（同社ウェブサイトより）

【写真】中国の新興EVメーカー、小鵬汽車のショールーム。

中国の自動車市場が転機を迎えている。新車需要を喚起してきた旧型車の「買い替え補助金」の支給を、地方政府が実質的に縮小する動きが相次いでいるのだ。

例えば湖北省政府は9月4日、自動車買い替え補助金の実施細則の見直しを発表し、支給額を3000元（約6万2300円）と5000元（約10万3900円）の2段階に変更した。それまでの支給額は最低7000元（約14万5400円）から最高1万5000元（約31万1600円）までであり、大幅な引き下げだ。

さらに、補助金を受給するためにはマイカーを買い替える前に数量限定のクーポンを取得しなければならないなど、手続きも煩雑になった。

予算枠を使い切れば終了も

湖北省に先立つ8月16日、重慶市は補助金の支給額の基準を変更。EV（電気自動車）とPHV（プラグインハイブリッド車）は車両価格の7％、エンジン車については同6％としたうえで、支給額の上限も設けた。

重慶市ではそれまで、EVとPHVは1台当たり1万5000元（約31万1600円）、エンジン車は同1万3000元（約27万円）の固定額を支給していた。そのため、車両価格が安いクルマほど補助金のお得感が大きい構図になっていたのを是正した格好だ。

それだけではない。基準変更後の補助金支給は、予算枠を先着順に使い切り次第終了することも明言した。湖北省や重慶市のような補助金の実質縮小は、河北省や雲南省などでもすでに実施されている。

買い替え補助金の縮小は、自動車販売の最前線にすでに影響を及ぼしている。業界団体の中国自動車流通協会のまとめによれば、7月末以降に全体の約2割の地域で補助金を絞り込む動きが顕在化したという。



すでに補助金が縮小された地方では、自動車販売店の売り上げが減少している。写真は新興EVメーカーの小鵬汽車のショールーム（同社ウェブサイトより）

その結果、（補助金が縮小された地域では）4分の3を超えるディーラーで販売台数が減少。そのうち約3割は15％以上、4割は10％以上の販売減に見舞われ、影響なしと回答したディーラーは2割強にすぎなかった。

薄れる販売押し上げ効果

買い替え補助金の縮小が各地で相次いだ裏には、（地方政府が用意した）予算枠が想定を超える速度で消化され、支給ペースの見直しを迫られたことがある。いくつかの省では、2025年上半期だけで年間予算枠を使い果たしてしまったもようだ。

ならば、政府が追加予算を組んで補助金支給を続行すれば、新車販売の減速を防げるのだろうか。



「2024年は総額900億元（約1兆8695億円）超の買い替え補助金がつぎ込まれたおかげで、中国の新車販売台数は前年比1割以上伸びた。だが2025年は、総額1800億元（約3兆7389億円）超の投入が見込まれているにもかかわらず、販売の伸びは2024年と同程度にとどまりそうだ」

中国自動車流通協会の王都・副会長はそう述べ、補助金の販売押し上げ効果は低下しつつあると指摘する。とはいえ、仮に2026年に補助金支給が打ち切られれば、新車販売の大きな落ち込みが避けられない。そんな中、自動車業界は政府の判断を固唾をのんで見守っている。

（財新記者：余聡）

※原文の配信は9月5日

（財新編集部）