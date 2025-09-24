キャラクターをファッションアイテムに落とし込むのが得意な「FREAK'S STORE(フリークスストア)」が、スヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」と再びタッグを組むことに！新作はデイリーに使えるTシャツだ。デザインは全部で4種類あり、それぞれ異なるテイストというのも大きなポイント。スタイルやシーンに合わせて、好みのスヌーピーを着こなせる。

■アイデアに脱帽！親友と一緒に着こなしたい「PEANUTS ペア Tシャツ」(各5995円)

オフホワイトとチャコールグレーの2色展開で、バックプリントにスヌーピーときょうだいのベルをあしらったこちらのTシャツは、着た人が横に並ぶとふたり(＝2匹)が向き合う遊び心のあるデザイン。仲良しのふたりで着てこそ、最高に映えるTシャツだ。

「PEANUTS ペア Tシャツ(スヌーピー/オフホワイト)」(5995円)


「PEANUTS ペア Tシャツ(スヌーピー/チャコールグレー)」(5995円)


「PEANUTS ペア Tシャツ(ベル/オフホワイト)」(5995円)


「PEANUTS ペア Tシャツ(ベル/チャコールグレー)」(5995円)


■レトロなタッチが魅力の「PEANUTS ヴィンテージ アート プリントTシャツ」(各5995円)

60〜70年代のアートを取り入れたのがこちら。表情豊かなピーナッツ・ギャングをバランスよく配置したバックプリント、フロントの胸元に刺しゅうされた得意顔のスヌーピーがかわいい！こちらもカラーはオフホワイトとチャコールグレーの2色あり。

「PEANUTS ヴィンテージ アート プリントTシャツ(オフホワイト)」(5995円)


「PEANUTS ヴィンテージ アート プリントTシャツ(チャコールグレー)」(5995円)


■アメリカントイ好きにおすすめ！「PEANUTS トイ フォトプリントTシャツ」(各5995円)

ヴィンテージ感たっぷりのレトロなおもちゃの写真をプリントした、「PEANUTS」コラボTでは珍しいグラフィック。オフホワイトはフロントに、チャコールグレーはバックにプリントをほどこしているので、スタイルに合わせて選んで！

「PEANUTS トイ フォトプリントTシャツ(オフホワイト)」(5995円)


「PEANUTS トイ フォトプリントTシャツ(チャコールグレー)」(5995円)


■「PEANUTS フレンズ ロゴ刺しゅうプリントTシャツ」(各5995円)は3色展開！

ピーナッツ・ギャングの顔をズラリと並べた、シンプルだけど印象的なグラフィックが目を引く。カラーはオフホワイト、チャコールグレーに加えてピンクもあり。オフホワイトとピンクはバックプリント、チャコールグレーのみフロントにプリントされている。

「PEANUTS フレンズ ロゴ刺しゅうプリントTシャツ(オフホワイト)」(5995円)


「PEANUTS フレンズ ロゴ刺しゅうプリントTシャツ(ピンク)」(5995円)


パンツでもスカートでも難なく合わせられて、ハズしにも活用できるのが魅力！以上のアイテムは、「FREAK'S STORE」店舗および、公式オンライン通販「Daytona Park(デイトナパーク)」にて取り扱い中。ぜひチェックしてみて。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC