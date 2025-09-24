スヌーピーをプリントしたキュートなTシャツが「FREAK′S STORE」に集結！デイリーに使える4種のデザインをチェック
キャラクターをファッションアイテムに落とし込むのが得意な「FREAK'S STORE(フリークスストア)」が、スヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」と再びタッグを組むことに！新作はデイリーに使えるTシャツだ。デザインは全部で4種類あり、それぞれ異なるテイストというのも大きなポイント。スタイルやシーンに合わせて、好みのスヌーピーを着こなせる。
■アイデアに脱帽！親友と一緒に着こなしたい「PEANUTS ペア Tシャツ」(各5995円)
オフホワイトとチャコールグレーの2色展開で、バックプリントにスヌーピーときょうだいのベルをあしらったこちらのTシャツは、着た人が横に並ぶとふたり(＝2匹)が向き合う遊び心のあるデザイン。仲良しのふたりで着てこそ、最高に映えるTシャツだ。
■レトロなタッチが魅力の「PEANUTS ヴィンテージ アート プリントTシャツ」(各5995円)
60〜70年代のアートを取り入れたのがこちら。表情豊かなピーナッツ・ギャングをバランスよく配置したバックプリント、フロントの胸元に刺しゅうされた得意顔のスヌーピーがかわいい！こちらもカラーはオフホワイトとチャコールグレーの2色あり。
■アメリカントイ好きにおすすめ！「PEANUTS トイ フォトプリントTシャツ」(各5995円)
ヴィンテージ感たっぷりのレトロなおもちゃの写真をプリントした、「PEANUTS」コラボTでは珍しいグラフィック。オフホワイトはフロントに、チャコールグレーはバックにプリントをほどこしているので、スタイルに合わせて選んで！
■「PEANUTS フレンズ ロゴ刺しゅうプリントTシャツ」(各5995円)は3色展開！
ピーナッツ・ギャングの顔をズラリと並べた、シンプルだけど印象的なグラフィックが目を引く。カラーはオフホワイト、チャコールグレーに加えてピンクもあり。オフホワイトとピンクはバックプリント、チャコールグレーのみフロントにプリントされている。
パンツでもスカートでも難なく合わせられて、ハズしにも活用できるのが魅力！以上のアイテムは、「FREAK'S STORE」店舗および、公式オンライン通販「Daytona Park(デイトナパーク)」にて取り扱い中。ぜひチェックしてみて。
