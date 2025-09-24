¡ÚFOD¡Û¥ä¥¯¥¶BL¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤òÀè¹Ô¸ø³«¡ª
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹FOD¤Ë¤Æ¡¢9·î26Æü¡¡20»þ¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡Ù¤ÎËÜÊÔ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤òÀè¹Ô¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê»¤»¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¥¹¥Ê¥Ã¥×¼Ì¿¿¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ÎFODÇÛ¿®¤È¡¢´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://youtu.be/NzwDbLQJMXk¡¡¡Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë
https://www.fujitv.co.jp/drama_anakoro/¡¡¡Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ú¡¼¥¸¡Ë
https://fod.fujitv.co.jp/title/10br¡¡¡ÊÇÛ¿®¥Ú¡¼¥¸¡Ë
¢£¥ä¥¯¥¶BL»Ë¾å¡¢ºÇ¹â¤Î°¦¡£¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬ÂÔË¾¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡ª
¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦Àõ°æ À¾»á¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£
BL¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥ä¥¯¥¶¡ßBL¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢FOD¤Ë¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ä¥¯¥¶¼Ò²ñ¤ÇµÁÍý¿Í¾ð¤ËÇ®¤¯À¸¤¤ëÃË¤¿¤Á¤ò¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¤ÎÀ¤³¦¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÈ°÷¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥ä¥¯¥¶¤Î¼ãÆ¬¡¦ÊÒ²¬¶Ó»ÊÌò¤òÏÂÅÄ²íÀ®¤µ¤ó¡¢¤È¤¢¤ëÁûÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Û¤È¤Ü¤ê¤¬Îä¤á¤ë¤Þ¤ÇÊÒ²¬¤È¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤¹Î¹¤Ø½Ð¤ëÁÈ°÷¤Î¾®ÅÄÅçÎúÌò¤ò¡¢üâ¶¶ÂçæÆ¤µ¤ó¤¬W¼ç±é¤ÇÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥¹¥Ê¥Ã¥×¼Ì¿¿¸ø³«¡Û
Êª¸ì¤Ï¡¢¤¢¤ëÁûÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊÒ²¬¡ÊÏÂÅÄ²íÀ®¡Ë¤È¾®ÅÄÅç¡Êüâ¶¶ÂçæÆ¡Ë¤¬¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤¹Î¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¹Ï©¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¥¹¥Ê¥Ã¥×¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
»³ËÜÂçÅÍ¤µ¤ó¤¬º£ºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¼çÂê²Î¡ÖÅÌÁ³ ¡¾ Tsurezure¡×¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ÏFOD¸ø¼°YouTube¤Ë¤ÆÀè¹Ô¸ø³«Ãæ¡ª¡¡¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡þ¡ã¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁüÀè¹Ô¸ø³«¡ä
https://youtu.be/NzwDbLQJMXk
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é
¢£¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¦³ÆÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¸ø³«¡Û
º£²ó¡¢9·î26Æü¡¡20»þ¤«¤éÆ±»þÇÛ¿®¤Î¢ô1¡¢¢ô2¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª
¡þ¡ã¢ô1¡¡¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¾ð¤Ë¸ü¤¯¶¢µ¤¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÈ°÷¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¼ãÆ¬¡¦ÊÒ²¬¡ÊÏÂÅÄ²íÀ®¡Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÁûÆ°¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë·Á¤Ç¡¢ÁÈÄ¹¤Î¼Â»Ò¡¦¶Í°æ¡ÊÍ·²°¿µÂÀÏº¡Ë¤«¤é¡Ö¤Û¤È¤Ü¤ê¤¬Îä¤á¤ë¤Þ¤Ç¿È¤ò±£¤»¡×¤ÈÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤¹Î¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÊÒ²¬¤ÎÀ¤ÏÃÌò¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÁÈÄ¹¤ÎÉÕ¤¿Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÅÄÅç¡Êüâ¶¶ÂçæÆ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£±¿Å¾¤ä¿©»ö¤«¤éÀÍß½èÍý¤Þ¤Ç¡¢ÊØÍø¤ÊÀ¤ÏÃ·¸¤È¤·¤ÆÃ¸¡¹¤ÈÌòÌÜ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¾®ÅÄÅç¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¶»Ãæ¤Ë¤Ï¡ÈÎ¢¤Î»ÈÌ¿¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¾®ÅÄÅç¤Ï¶Í°æ¤«¤éÊÒ²¬¤ò¡Ö»¦¤»¡×¤È¸·Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÉÖÆ¬¤ÇÄà¤ê¤ò¤¹¤ëÊÒ²¬¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¤ë¾®ÅÄÅç¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡Ä
¡þ¡ã¢ô2¡¡¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¶Í°æ¡ÊÍ·²°¿µÂÀÏº¡Ë¤«¤é¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤ÈÊÒ²¬¤ò»ÏËö¤·¤í¡£7Ç¯Á°¤Îº¨¤ß¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¡×¤ÈµÞ¤«¤µ¤ì¤¿¾®ÅÄÅç¡Êüâ¶¶ÂçæÆ¡Ë¤Ï¡¢¿ÆÍ§¡¦Ä«Æü¡ÊËÙ³¤ÅÍ¡Ë¤¬»à¤ó¤ÀÆü¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÒ²¬¡ÊÏÂÅÄ²íÀ®¡Ë¤ÏÁ´¹ñ¤òÊüÏ²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¾Î¡È¼ÒÄ¹¡É¤ÎÏ·¿Í¡¦Èæ²Å¡Ê¾®ÂôÄ¾Ê¿¡Ë¤È¡¢»à·º¼ü¤ÎÉ×¤ò»ý¤Ä½÷À¡¦¾®Êö¡ÊÅ·ÌîËãºÚ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®ÅÄÅç¤Ë¡Öº£Ìë¤Ïµ¢¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¡¢¾®Êö¤Î¶Ð¤á¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ÊÒ²¬¡£°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®ÅÄÅç¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ÊÌë¤Î¹Á¤ÇÄ«Æü¤È²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÒ²¬¤Ë¶¯¤¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä«Æü¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤â½ÐÀ¤¤·¡¢¾®¤µ¤ÊÅç¤ÇÊë¤é¤¹Êì¤Ë²È¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î²È¤Ç¡Ö¤ªÁ°¤â°ì½ï¤Ë½»¤â¤¦¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¡¢¸ÍÏÇ¤¦¾®ÅÄÅç¤Ë¡¢Ä«Æü¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¡£²ÈÂ²¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ú´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª¡Û
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ò9·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£9·î9Æü¤è¤ê¡¢FOD¸ø¼°X¤Ë¤ÆÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÇÛ¿®¤è¤ê°ìÂÀè¤ËËÜÊÔ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò±þÊç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡ª
¡ã±þÊç¾ÜºÙ¡ä https://x.com/fujitvplus
¢£¡Ú¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ÎÇÛ¿®·èÄê¡ª¡Û
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡Ù¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Æ±ºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¡¢»ÉÀÄ¡¢Î¹Àè¤Ç¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ËÏÂÅÄ²íÀ®¤Èüâ¶¶ÂçæÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ò¤¨¤ÆÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥¥ó¥° Short Ver.¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò9·î26Æü¡¡20»þ¤è¤ê¡¢Long Ver.¡ÊFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¤ò10·î24Æü¡¡20»þ¤è¤êFOD¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡£ËÜÊÔ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡Ú¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û
¥ä¥¯¥¶BL»Ë¾å¡¢ºÇ¹â¤Î°¦¡£
¾ð¤Ë¸ü¤¤¼ãÆ¬¡ßÌ©Ì¿¤òÇØÉé¤¦ÁÈ°÷¡¢¶ËÆ»2¿Í¤¬¤ª¤ê¤Ê¤¹Î¹¤Î½ªÃåÅÀ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¾ð¤Ë¸ü¤¯¶¢µ¤¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÈ°÷¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¼ãÆ¬¤ÎÊÒ²¬¡ÊÏÂÅÄ²íÀ®¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤È¤¢¤ëÁûÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÁÈÄ¹¤Î¼Â»Ò¡¦¶Í°æ¡ÊÍ·²°¿µÂÀÏº¡Ë¤ÎÌ¿Îá¤Ç¡¢¤Û¤È¤Ü¤ê¤¬Îä¤á¤ë¤Þ¤Ç¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤¹Î¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÊÒ²¬¤ÎÀ¤ÏÃÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÁÈÄ¹¤ÎÉÕ¤¿Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÈ°÷¡¦¾®ÅÄÅç¡Êüâ¶¶ÂçæÆ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
±¿Å¾¼ê·óÉÕ¤¿Í¡¢»þ¤Ë¤ÏÀÍß½èÍý¤Þ¤Ç¤¹¤ëÊØÍø¤ÊÀ¤ÏÃ·¸¤È¤·¤ÆÃ¸¡¹¤ÈÌòÌÜ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¾®ÅÄÅç¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¶»Ãæ¤Ë¤Ï¡ÈÎ¢¤Î»ÈÌ¿¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¾®ÅÄÅç¤Ï¡¢¶Í°æ¤«¤éÀ×ÌÜÁè¤¤¤Ë¼ÙËâ¤ÊÊÒ²¬¤ò¡Ö»¦¤»¡×¤È¸·Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
7Ç¯Á°¤Î¹³Áè¤Çµ¯¤¤¿¤¢¤ë»ö·ï¤ò¶¤Ë¡¢ÊÒ²¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤Áþ¤·¤ß¤òÊú¤¯¾®ÅÄÅç¤Ï¡¢»ÈÌ¿¤ÈÉü½²¿´¤ò¶»¤Ë¡¢ÊÒ²¬¤ÈÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£
2¿Í¤¤ê¤ÎÎ¹¤ÎÆ»Ãæ¡¢µÁÍý¿Í¾ð¤Ë¸ü¤¯½Ð²ñ¤Ã¤¿Ã¯¤â¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÊÒ²¬¤Î¿Í´ÖÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¾®ÅÄÅç¡£°ìÊýÊÒ²¬¤â¡¢ÉáÃÊ¤Ï²ÉÌÛ¤ÇÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÅÄÅç¤¬¸«¤»¤ë°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Á¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È2¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤æ¤¯¡£
²áµî¡¢»ÈÌ¿¡¢¤½¤·¤Æ°¦¾ð¡£ÉÔ´ïÍÑ¤ËÍÉ¤ì¤ë´¶¾ð¤Ë¶ì¤·¤à¾®ÅÄÅç¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤È¤Ï¡½¡½¡£
Î¹¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡½¡½»à¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°¦¤«¡£
Áþ¤·¤ß¤È°¦¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢´í¤¦¤¯ÀÚ¤Ê¤¤Ç¤¶¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢£¥É¥é¥Þ³µÍ×
¡ü¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡Ù¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë
¡üÇÛ¿®¡§9·î26Æü¡¡20»þ¡Á¢ô1¡¦¢ô2ÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡¡°Ê¹ßËè½µ¶âÍËÆü20»þºÇ¿·ÏÃÇÛ¿®
¡¾ ¥á¥¤¥¥ó¥° Short Ver.: 9·î26Æü¡¡20»þÇÛ¿®¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¡¾ ¥á¥¤¥¥ó¥° Long Ver.: 10·î24Æü¡¡20»þÇÛ¿®¡ÊFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë
¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¢ô1ÌµÎÁ
¡ü½Ð±é¡§ÏÂÅÄ²íÀ®¡¿üâ¶¶ÂçæÆ¡¡¡¡Í·²°¿µÂÀÏº¡¿ËÙ ³¤ÅÐ¡¿»ûÃæ·ÉÊå¡¿¹©Æ£½Óºî¡¿¾®Âô¿¿¼î¡¡Â¾
¢¨üâ¶¶¤Î¡Öüâ¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ
¡ü¸¶ºî¡§Àõ°æ À¾¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹Chara¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¿¥³¥ë¥¯¡Ë
¡ü¼çÂê²Î¡§»³ËÜÂçÅÍ¡ÖÅÌÁ³ ¡¾ Tsurezure¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§»³ËÜÂçÅÍ¡Ë
¡ü¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
¡¾ ´ÆÆÄ: ¾åÛêÂçÊå
¡¾ µÓËÜ: ¹â¶¶¥Ê¥Ä¥³
¡¾ ²»³Ú: ÂëÈø¤Þ¤µ¤
¡¾ ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼: ÊÒ»³Éð»Ö¡Ê¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¡¢¼¯Æâ¿¢¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢Â¼ÅÄÎ¼
¡üÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥¢¥ó¥ê¥³
¡üÀ½ºî¡§¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡Ê¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¡üURL¡§
¡¾ https://www.fujitv.co.jp/drama_anakoro/¡¡¡Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ú¡¼¥¸¡Ë
¡¾ https://fod.fujitv.co.jp/title/10br¡¡¡ÊÇÛ¿®¥Ú¡¼¥¸¡Ë
¡¾ https://youtu.be/NzwDbLQJMXk¡¡¡Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë
¡¾ https://youtu.be/OgxoRbOKtm4¡¡¡Ê60ÉÃ¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÆ°²è¡Ë
¡¾ https://x.com/drama_anakoro¡¡¡Ê¸ø¼°X¡Ë
¡¾ https://www.instagram.com/drama_anakoro/¡¡¡Ê¸ø¼°Instagram¡Ë
¡ü¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡Ö#¥¢¥Ê¥³¥í¡×¡Ö#anakoro¡×
¡ü¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡§©2025¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë