¡ÖËº¤ìÆñ¤¤½Ö´Ö¡×¡Ö´ñÌ¯¤Ê¥ß¥¹¡×½éÀèÈ¯¤Ç¼ºÅÀ´ØÍ¿¤Î±óÆ£¹Ò¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸·¤·¤¤É¾²Á¡£°ìÊý¤Ç»¿¼¤â¡Ö»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÄÏ¤ßÂ³¤±¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸½ÃÏ£¹·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤Î£³²óÀï¤Ç¡¢£²Éô¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿85Ê¬¤Ë¥æ¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿±óÆ£¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤Ç¹×¸¥¡£¤À¤¬¡¢£±¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾õ¶·¤ÇCK¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·Â»¤Í¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¼ê¸·¤·¤¤¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØLiverpool.com¡Ù¤ÏºÇÄã¥¿¥¤¤Î£µÅÀ¤ò¤Ä¤±¡¢¤³¤¦À£É¾¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¤¤¤Ä¤â´°àú¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë½ÐÍè¤¬°¤¯¡¢¥ß¥¹¤«¤éÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó°Ê³°¤ÎÉ¾²Á¤ÏÄã¤¯¤Ê¤¤¡£¡ØLiverpool Echo¡Ù¤ÏµÚÂèÅÀ¤Î£¶ÅÀ¤Ç¡¢¡Ö±óÆ£¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤â¸À¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÄÏ¤ßÂ³¤±¤¿¡£²¿ÅÙ¤«¹ª¤ß¤ËÅ¸³«¤òÊø¤·¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Î¹¶·â¤òÁË¤ó¤À¡×¤È¾Î»¿¡£¡Ö¤¿¤À¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤¿½Ö´Ö¤ÏËº¤ì¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯£¶ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡ØTHIS IS ANFIELD¡Ù¤Ï¡¢¤³¤¦É¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ï¥Ñ¥¹¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«»¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤âÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«ÎÉ¤¤²ðÆþ¤ò¸«¤»¡¢¸åÈ¾¤Ç¤ÏÎÉ¤¤Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ñÌ¯¤Ê¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤«¤é¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×
¡¡Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ·è¤·¤Æ°¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
