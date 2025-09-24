º´µ×´ÖÂç²ð¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤ò¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¥À¥Ã¥·¥å¡É Èþ¤·¤¤¥Õ¥©ー¥à¤ò²£¤ÈÀµÌÌ¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÌöÆ°´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤ë´é¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¹õ¥¹ー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î°áÁõ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥Õ¥©ー¥à¤ÇÁö¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ®½Å¡©Á´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ëº´µ×´ÖÂç²ð¡¿¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ýー¥º¡É¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ëÂç²ð¡¿¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×°áÁõ¤Îº´µ×´ÖÂç²ð
¢£Á´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¤â¡Ö¤³¤Î´Á¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë¤ÆºÇÃÙ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿º´µ×´ÖÂç²ð
¡Ö#¥«¥ê¥¹¥Þ¥À¥Ã¥·¥å¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë»Ñ¡£Á°·¹»ÑÀª¤ÇÏÓ¤òÂç¤¤¯¿¶¤ê¾å¤²¡¢»ØÀè¤òÂ·¤¨¤Æ¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¡¢ÊÒÂ¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¹â¤¯½³¤ê¾å¤²¤¿¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤è¤¦¡£¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤È¥ªー¥Ðー¤ÊÆ°¤¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÀäÌ¯¤À¡£
ºÇ¸å¤Î1Ëç¤ÏÁö¤ëº´µ×´Ö¤òÀµÌÌ¤«¤é¤È¤é¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¡£È±¤¬¤Ê¤Ó¤¡¢º£¤Ë¤â²èÌÌ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È½ÓÂ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼«¤é¡Ö¤³¤Î´Á¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë¤ÆºÇÃÙ¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥©ー¥à¡×¡Ö¤µ¤¯¥Ï¥ó¥¿ー¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÌöÆ°´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇÂ®´¶¤Ç¤Æ¤ë¡×¡Ö¥³¥ÞÁ÷¤ê¤ß¤¿¤¤¤ÇÌÌÇò¤¤¡×¡ÖÁö¤êÊý¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤ë´é¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ýー¥º¡É¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ë»Ñ¤â¡ª
¤Þ¤¿º´µ×´Ö¤ÏÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö#¥«¥ê¥¹¥Þ²£ÃÇÊâÆ»¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ýー¥º¡É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¤³¤Á¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×°áÁõ¤Îº´µ×´ÖÂç²ð
Snow Man
